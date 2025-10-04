قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لـ"بن جفير" و"سموتريتش" بتخريب الصفقة بشأن غزة
رئيس الوزراء: موافقة حركة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود جدًا واستجابة لدعوات السلام والاستقرار في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدارة ترامب تسعى إلى حصة في شركة كريتيكال ميتالز كورب الأمريكية للتعدين

ترامب
ترامب
أ ش أ

تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية الحصول على حصة في شركة كريتيكال ميتالز كورب الأمريكية للتعدين التي تعمل على تطوير منجم للمعادن النادرة في جزيرة جرينلاند.
وتعكس الخطوة اهتمام واشنطن بالسيطرة على الموارد الاستراتيجية المهمة للاقتصاد العالمي، خصوصاً مع هيمنة الصين شبه الكاملة على إنتاج ومعالجة هذه المعادن، وفقا لشبكة "ياهو فايناتس" الأمريكية الإقتصادية.
ويخص المشروع منجم تانبريز جنوبي الجزيرة، الذي سبق أن أثار جدلاً سياسياً، حيث ضغطت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على بيعه للشركة الأمريكية بسعر أقل من العروض الصينية، وبلغت قيمة الصفقة الأولية نحو 5 ملايين دولار نقداً و211 مليون دولار في صورة أسهم.
وتقدمت الشركة لاحقاً بطلب للحصول على منحة 50 مليون دولار من خلال قانون الإنتاج الدفاعي، لكن الإدارة بدأت مفاوضات لتحويل هذه المنحة إلى حصة ملكية في الشركة قد تصل إلى نحو 8%.
وتشمل المناقشات أيضاً إمكانية إعادة تخصيص ملياري دولار من قانون الرقائق والعلوم لدعم مشاريع المعادن الاستراتيجية، وفي الوقت ذاته، يبحث بنك التصدير والاستيراد الأمريكي تقديم قرض بقيمة 120 مليون دولار لمساعدة الشركة على تطوير المنجم.
ويواجه المشروع تحديات كبيرة، أبرزها الموقع النائي والظروف البيئية الصعبة في جزيرة جرينلاند، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالاستثمارات في التعدين هناك، ومع ذلك، تتوقع الشركة أن تصل تكلفة تشغيل منجم تانبريز إلى نحو 290 مليون دولار، وأن ينتج سنوياً نحو 85 ألف طن من مركزات المعادن النادرة، إلى جانب عناصر مهمة مثل الجاليوم والتنتالوم.
ويعد الاهتمام الأمريكي بجزيرة جرينلاند ليس جديداً، إذ سبق لترامب أن اقترح شراء الجزيرة بالكامل، كما أن للولايات المتحدة قاعدة جوية استراتيجية هناك، وتؤكد زيارة مسؤولين من إدارتَي بايدن وترامب للجزيرة مؤخراً استمرار الاهتمام، خاصة مع الأهمية المتزايدة للمعادن النادرة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة النظيفة.

الإدارة الأمريكية واشنطن الموارد الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

أوبك

دول أوبك تبحث عن توافق صعب حول حجم الزيادة المقبلة في إنتاج النفط

أنطونيو جوتيريش

الأمم المتحدة: جوتيريش شكر مصر وقطر لعملهما في الوساطة بشأن غزة

رئيسة الحزب الحاكم الياباني الجديدة

رئيسة الحزب الحاكم الياباني الجديدة تتعهد بتوسيع الائتلاف الحكومي رغم التحديات السياسية الكبيرة

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد