قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
زعيم المعارضة الإسرائيلية: لن نسمح لـ"بن جفير" و"سموتريتش" بتخريب الصفقة بشأن غزة
رئيس الوزراء: موافقة حركة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود جدًا واستجابة لدعوات السلام والاستقرار في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم المخرج الفرنسي جون بير أمريس بمهرجان الإسكندرية السينمائي

تكريم مخرج فرنسي بمهرجان الإسكندرية
تكريم مخرج فرنسي بمهرجان الإسكندرية
أحمد بسيوني

شهدت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، اليوم السبت، ندوة تكريم المخرج الفرنسي جون بير أمريس، وذلك ضمن أنشطة الدورة الـ41 من المهرجان، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة. أدار الندوة الإعلامية المتميزة غادة شاهين، التي استهلت حديثها بالتأكيد على مكانة أمريس قائلة: "جون بير اسم كبير في أوروبا وفرنسا".

تخرج المخرج الفرنسي من المدرسة الوطنية العليا للمهن السينمائية (IDHEC)، وبدأ مسيرته الفنية بفيلمه القصير Intérim، الذي نال الجائزة الكبرى في مهرجان كليرمون-فيران عام 1988. وفي عام 1996، فاز فيلمه Les Aveux de l’innocent بثلاث جوائز مهمة ضمن أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي: جائزة الشباب، جائزة مرسيدس-بنز، والجائزة الكبرى للقطار السينمائي (Le Rail d’Or).

وفي كلمته، أعرب جون بير أمريس عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، مشيرًا إلى سروره بلقاء المخرج التونسي الكبير رضا الباهي ضمن فعاليات المهرجان. كما عبّر عن إعجابه بالسينما المصرية الكلاسيكية، مستشهدًا بفيلم الأرض، ومشيدًا بالمخرج العالمي يوسف شاهين.

وعن بداياته، قال أمريس: "بدأت ككاتب وصحفي، لكن شغفي الحقيقي كان الإخراج، لأنه يساعد على اكتشاف مهارات الناس، وهذا ما يسعدني في عملي".

واستعرض المخرج الفرنسي أبرز إنجازاته الفنية، من بينها فيلم C’est la vie الذي حصد جائزة أفضل مخرج (Coquille d’argent) وجائزة التضامن في مهرجان سان سيباستيان عام 2001، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل من مهرجان مراكش. كما عُرض فيلمه Lightweight في قسم "Un Certain Regard" بمهرجان كان عام 2004، بينما فاز فيلمه Émotifs anonymes (2010) بجائزة Magritte، وفيلمه Marie Heurtin (2014) بجائزة Variety Piazza.

كما تحدّث أمريس عن تجربة السينما الفرنسية، موضحًا أن دعم الدولة إلى جانب الدعم الخاص يمثلان ركيزة أساسية لاستمرارها، حيث يتم تخصيص نسبة 5% من قيمة كل تذكرة سينما لصالح تمويل الإنتاج السينمائي الفرنسي.

الاسكندرية جون بير أمريس مهرجان الاسكندرية تكريم دول البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

بحضور رئيس الأساقفة .. المركز المسيحي الإسلامي ينظم ندوة أخلاقيات الحوار من المنظور الإسلامي والمسيحي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يتفقد منطقة وادي الملوك بالأقصر ويلتقي بعدد من المجموعات السياحية

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد جناح صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " المشارك في معرض "تراثنا "

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد جناح صندوق "دعم الصناعات الريفية والبيئية " المشارك في معرض "تراثنا "

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد