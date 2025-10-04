قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير السياحة: تحقيق أي طفرة حقيقية في القطاع يتطلب العمل على محورين أساسيين

وزير السياحة والآثار

محمد الاسكندرانى

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في اجتماع مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية الذي انعقد بمدينة الأقصر، وذلك خلال زيارته الحالية للمحافظة.

حضر الاجتماع  محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والأستاذة هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كما شارك في الحضور من الوزارة كل من المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة في خدمة القطاع الفندقي، ولا سيما من خلال أنشطتها في مجال التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري داخل المنشآت الفندقية، مؤكدًا على أن هذه الجهود تمثل أحد الركائز الأساسية في دعم منظومة العمل السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وأكد الوزير أن تحقيق أي طفرة حقيقية في قطاع السياحة، ولا سيما في أعداد السائحين الوافدين، يتطلب العمل على محورين أساسيين يمثلان الدعامة الرئيسة لتطوير القطاع؛ أولهما توفير الطاقة الاستيعابية الكافية للإقامة السياحية بمختلف أنواعها، سواء من خلال المنشآت الفندقية الثابتة أو العائمة أو وحدات الإجازات (Holiday Homes)، وثانيهما تعزيز الربط بين المقصد السياحي المصري والأسواق السياحية المصدّرة والمستهدفة، إلى جانب تحسين الربط الداخلي بين المدن والمقاصد السياحية داخل مصر بما يسهل حركة السائحين ويُثري تجربتهم.

وتناول الوزير خلال الاجتماع الحديث عن نمط الإقامة الجديد المعروف بوحدات شقق الإجازات (Holiday Homes)، مشيرًا إلى أهمية التأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة والنظافة والصحة المهنية داخل هذه الوحدات، لضمان تقديم تجربة إقامة آمنة ومريحة تعكس الصورة المتميزة للسياحة في مصر.

كما شدد السيد الوزير على أهمية إعداد دراسات وتقديرات دقيقة لتحديد الطاقة الاستيعابية المطلوبة في كل وجهة أو مدينة سياحية، بما يسمح بالتخطيط السليم لبناء المنشآت الفندقية اللازمة وفقًا لاحتياجات كل مقصد وفرص نموه المستقبلية، مؤكدًا على ضرورة إعداد مخطط عام للطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية يحدد أولويات التنمية والاستثمار السياحي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص الاستثمار السياحي في منطقة القاهرة التاريخية، وبحث سبل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة هذه الفرص بما يضمن الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي الفريد للمنطقة، وتعظيم الاستفادة منها وتنميتها سياحيًا بما يتماشى مع رؤية الدولة للحفاظ على التراث وتنمية المقاصد الثقافية.

واستمع الوزير إلى عدد من الملاحظات والتحديات التي عرضها أعضاء الغرفة في مختلف المقاصد السياحية، حيث تمت مناقشة الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة لمعالجتها، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار الفندقي والسياحي في مصر.
 

