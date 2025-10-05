قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!
معلومات الوزراء: حياة كريمة تقدم 660 طن مساعدات لفلسطين.. وتعيد إعمار قرى سيول 2021 بأسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الكويت ترسل طائرة مساعدات جديدة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

مساعدات غزة
مساعدات غزة
أ ش أ

انطلقت من قاعدة عبد الله المبارك الجوية في الكويت، صباح اليوم الأحد، طائرة المساعدات الكويتية الـ 16 ضمن الجسر الجوي الثاني لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار "العريش" في مصر.

تأتي طائرة المساعدات الـ 16 هذه، والمحملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية، استكمالا لحملة "الكويت بجانبكم" الإنسانية التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع وزارات الشئون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة في القوة الجوية الكويتية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة المحاصر.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس - في تصريحات صحفية - إن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخيري الكويتي على تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من الأساسيات الغذائية عبر الجسر الجوي الثاني الذي تنظمه الجمعية إلى قطاع غزة، مشددا على أن هذا الدعم المتواصل يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الكويتي والفلسطيني.

وأضاف أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية لتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في القاهرة وجمعية الهلال الأحمر المصري، مبينا أنها شكلت فريقا لتفقد المساعدات الكويتية ميدانيا ومتابعة آخر التطورات تمهيدا لإدخالها للأهالي في قطاع غزة.

يذكر أن عدد أطنان المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وصل حتى اليوم إلى 310 أطنان من المواد الغذائية المنتجة داخل الكويت.
 

الكويت طائرة المساعدات إغاثة الفلسطينيين

