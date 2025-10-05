الكويت ترسل طائرة مساعدات جديدة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

انطلقت من قاعدة عبد الله المبارك الجوية في الكويت، صباح اليوم الأحد، طائرة المساعدات الكويتية الـ 16 ضمن الجسر الجوي الثاني لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار "العريش" في مصر.

تأتي طائرة المساعدات الـ 16 هذه، والمحملة بـ 10 أطنان من المساعدات الغذائية، استكمالا لحملة "الكويت بجانبكم" الإنسانية التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع وزارات الشئون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة في القوة الجوية الكويتية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة المحاصر.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس - في تصريحات صحفية - إن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخيري الكويتي على تكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من الأساسيات الغذائية عبر الجسر الجوي الثاني الذي تنظمه الجمعية إلى قطاع غزة، مشددا على أن هذا الدعم المتواصل يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الكويتي والفلسطيني.

وأضاف أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية لتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في القاهرة وجمعية الهلال الأحمر المصري، مبينا أنها شكلت فريقا لتفقد المساعدات الكويتية ميدانيا ومتابعة آخر التطورات تمهيدا لإدخالها للأهالي في قطاع غزة.

يذكر أن عدد أطنان المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وصل حتى اليوم إلى 310 أطنان من المواد الغذائية المنتجة داخل الكويت.

