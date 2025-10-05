مجدي عبد الغني ينشر أرقام الأهلي بداية من موسم الدوري الممتاز

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني أرقام القلعة الحمراء بداية من الدوري المصري الممتاز موسم 2025/26.

وكتب مجدي عبد الغني عبر “فيسبوك”: "الأهلي منذ بداية الدوري المصري الممتاز موسم 2025/26:

لعب 9 مباريات.

استقبل أهدافا في 7 مباريات.

حافظ على نظافة شباكه في مباتين فقط.

تلقت شباكه 11 هدفا بمعدل 1,2\مباراة".

وفشلت مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مع المدرب الألماني ايدين تريزيتش خلال الساعات الماضية لتولي قيادة القلعة الحمراء بسبب شروط المدير الفني.

وتواصل مسئولو النادي الأهلي مع المدرب الألماني ايدين تريزيتش لتولي تدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة خلفا للإسباني ريبيرو.

وطلب المدرب الألماني ايدين تريزيتش راتبا يتخطى حاجز 5.5 مليون دولار سنويا لقبول عرض تدريب النادي الأهلي.

وتحفظ النادي الأهلي على راتب ايدين تريزيتش، وتمسك المدرب الألماني بشروطه رافضا تدريب القلعة الحمراء براتب أقل من ذلك.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام نادي ايجل نوار البورندي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ايجل نوار في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب التوقف الدولي الحالي.

وتنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضد ايجل نوار في دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنقل مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام بطل بوروندي عبر قناة “أون سبورت” الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطريق الانتصارات في بطولة الدوري المصري بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري، ثم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي حرس الحدود، ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم برباعية مقابل هدفين أمام كهرباء الإسماعيلية.