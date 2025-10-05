قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد الغني ينشر أرقام الأهلي بداية من موسم الدوري الممتاز

الدوري
الدوري
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني أرقام القلعة الحمراء بداية من الدوري المصري الممتاز موسم 2025/26.

وكتب مجدي عبد الغني عبر “فيسبوك”: "الأهلي منذ بداية الدوري المصري الممتاز موسم 2025/26:

 لعب 9 مباريات.

استقبل أهدافا في 7 مباريات. 

حافظ على نظافة شباكه في مباتين فقط.

تلقت شباكه 11 هدفا بمعدل 1,2\مباراة".

وفشلت مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مع المدرب الألماني ايدين تريزيتش خلال الساعات الماضية لتولي قيادة القلعة الحمراء بسبب شروط المدير الفني.

وتواصل مسئولو النادي الأهلي مع المدرب الألماني ايدين تريزيتش لتولي تدريب النادي الأهلي في الفترة المقبلة خلفا للإسباني ريبيرو.

وطلب المدرب الألماني ايدين تريزيتش راتبا يتخطى حاجز  5.5 مليون دولار سنويا لقبول عرض تدريب النادي الأهلي.

وتحفظ النادي الأهلي على راتب ايدين تريزيتش، وتمسك المدرب الألماني بشروطه رافضا تدريب القلعة الحمراء براتب أقل من ذلك.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة المقبلة أمام نادي ايجل نوار البورندي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ايجل نوار في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب التوقف الدولي الحالي.

وتنطلق مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضد ايجل نوار في دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنقل مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام بطل بوروندي عبر قناة “أون سبورت” الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطريق الانتصارات في بطولة الدوري المصري بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري، ثم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي حرس الحدود، ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم برباعية مقابل هدفين أمام كهرباء الإسماعيلية.

الدوري المصري الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الفنان القدير عبد الله مشرف

بالعكاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

أطنان من المساعدات الغذائية تشق طريقها من مصر إلى غزة

صورة أرشيفية

انتخابات مجلس الشعب بسوريا تجري بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية

صورة أرشيفية

الزملوط: تنمية شاملة في الوادي الجديد وزراعة 5 ملايين نخلة بنهاية العام الجاري

بالصور

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد