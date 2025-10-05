قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
المجلس الأوروبي يُمدد عقوباته ضد مسئولين وكيانات روسية عامًا جديدًا
الاحتلال الاسرائيلي يصادق على مخطط استعماري للاستيلاء على 35 دونما شرق قلقيلية
عبور 20 شاحنة مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العامة للاتصالات: نصر أكتوبر أثبت القدرة المصرية على استعادة الأرض والكرامة

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

تقدم مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات برئاسة محمد حنفي، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل رمزا للفخر والكرامة الوطنية.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن انتصار أكتوبر العظيم أعاد هيبة القوات المسلحة المصرية ورفع الروح الوطنية للشعب المصري وأثبت للعالم قدرة الإرادة المصرية على تحقيق المستحيل واستعادة الأرض والكرامة.

وقال محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات، إن قطاع الاتصالات لعب دورا حاسما في معركة أكتوبر، وساهم في تأمين الاتصالات بين القيادات العسكرية ووحدات الجيش في الميدان، وكان ذلك عنصرا أساسيا في إدارة العمليات وتحقيق النصر مشيرا إلى أن أبناء الاتصالات أثبتوا وقتها إنهم جزء أصيلا من النسيج الوطني وجبهة القتال خلف خطوط الإمداد.

وأضاف حنفي، أن الدور الوطني للعاملين في الاتصالات لم يتوقف عند المشاركة في معركة التحرير بل يتواصل اليوم عبر الإسهام في مسيرة بناء الوطن ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن التطور في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل جسرا للتنمية والتحديث وركيزة اساسية لنهضة الاقتصاد الوطني.

واختتم رئيس النقابة تصريحه بالتأكيد أن أبناء قطاع الاتصالات سيظلون دائما على العهد في خدمة الوطن مستلهمين روح أكتوبر في مواجهة التحديات وبذل الجهد لرفع اسم مصر عاليا في ميادين العمل والبناء.

نصر أكتوبر انتصارات أكتوبر المجيدة الرئيس السيسي ذكرى انتصارات أكتوبر قطاع الاتصالات العاملين بالاتصالات القوات المسلحة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الفنان القدير عبد الله مشرف

بالعكاز | شاهد.. أحدث ظهور للفنان عبدالله مشرف أثناء تكريمه بمهرجان نقابة المهن التمثيلية

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم الأحد 5-10-2025

ترشيحاتنا

البطاطس بالفراخ

طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن

السمسم

أضرار غير متوقعة للسمسم .. وهذه أبرز الفوائد

صينية السمك

بخلطة الأعشاب.. جربي طريقة عمل صينية السمك في الفرن

بالصور

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

فيديو

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد