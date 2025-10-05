العامة للاتصالات: نصر أكتوبر أثبت القدرة المصرية على استعادة الأرض والكرامة

تقدم مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات برئاسة محمد حنفي، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل رمزا للفخر والكرامة الوطنية.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن انتصار أكتوبر العظيم أعاد هيبة القوات المسلحة المصرية ورفع الروح الوطنية للشعب المصري وأثبت للعالم قدرة الإرادة المصرية على تحقيق المستحيل واستعادة الأرض والكرامة.

وقال محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات، إن قطاع الاتصالات لعب دورا حاسما في معركة أكتوبر، وساهم في تأمين الاتصالات بين القيادات العسكرية ووحدات الجيش في الميدان، وكان ذلك عنصرا أساسيا في إدارة العمليات وتحقيق النصر مشيرا إلى أن أبناء الاتصالات أثبتوا وقتها إنهم جزء أصيلا من النسيج الوطني وجبهة القتال خلف خطوط الإمداد.

وأضاف حنفي، أن الدور الوطني للعاملين في الاتصالات لم يتوقف عند المشاركة في معركة التحرير بل يتواصل اليوم عبر الإسهام في مسيرة بناء الوطن ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن التطور في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل جسرا للتنمية والتحديث وركيزة اساسية لنهضة الاقتصاد الوطني.

واختتم رئيس النقابة تصريحه بالتأكيد أن أبناء قطاع الاتصالات سيظلون دائما على العهد في خدمة الوطن مستلهمين روح أكتوبر في مواجهة التحديات وبذل الجهد لرفع اسم مصر عاليا في ميادين العمل والبناء.