رئيس مياه المنوفية يتفقد جاهزية معدات الشركة بأشمون في مواجهة الأزمات

تفقد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عرض إصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بالشركة بفرع أشمون للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء والسيطرة على مياه الأمطار، والتدخل الفوري للسيطرة على الأزمات والطوارئ التي قد تواجه المحافظة .

وأوضح، أن الهدف هو رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

وأكد، جاهزية المعدات والسيارات بالشركة لمجابهة ومواجهة الأزمات والتعامل معها بشكل فوري، والمتابعة الدورية والمستمرة لحالة الطقس والتغيرات المناخية والظروف الجوية لمواجهة التحديات التي قد تحدث أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

كما تفقد، محطة رفع سبك الأحد ومحطة معالجه سمادون ومحطة سمادون حديد ومنجنيز ومحطة رفع سمادون ومحطة رمله الانجب المرشحة ومحطة مياه طهواى بفرع أشمون للإطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطات .

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة وإستعدادها التام لمجابهة الأزمات ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومعالي وزير الاسكان ومعالي محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.