مراسل "القاهرة الإخبارية": انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية وبدء فرز الأصوات

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية انتهت قبل نحو نصف ساعة، وكانت آخرها في العاصمة دمشق، حيث أُغلق مركز الاقتراع الذي يقف أمامه عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، وبدأت على الفور عملية العدّ والفرز.

وأشار هملو، خلال رسالته على الهواء، إلى أن جميع مراكز الاقتراع في باقي المحافظات السورية أُغلقت، وتم الإعلان عن النتائج في العديد منها، وسط أجواء طبيعية دون تسجيل أي خروقات أو منغصات تُذكر.

وأوضح أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الدكتور محمد الأحمد، أعلن في تصريح صحفي أن عملية التصويت انتهت رسميًا، وبدأت عمليات الفرز، على أن يتم يوم غدٍ استقبال الطعون المتعلقة بأسماء الفائزين في الانتخابات.

وأضاف أن اللجنة ستنتهي من دراسة الطعون غدًا، ثم تُرفع القوائم النهائية إلى رئيس الجمهورية، الذي سيقوم بدوره بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب وفق ما يتيحه له الدستور، ليُعلن لاحقًا التشكيل الكامل للمجلس في جميع المحافظات.

وأكد المراسل، نقلًا عن مصادر من مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات، أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة وهدوء، دون تسجيل أي مشاكل أو تجاوزات، في ظل تأمين شامل من قبل القوات الأمنية.

كما أشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الداخلية قدّم تفاصيل حول الآليات والإجراءات التي تم اتباعها لضمان سير العملية الانتخابية بأمان ونزاهة.

https://www.youtube.com/shorts/4AD9hJef13I