قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية وبدء فرز الأصوات

سوريا
سوريا
علي مكي

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية انتهت قبل نحو نصف ساعة، وكانت آخرها في العاصمة دمشق، حيث أُغلق مركز الاقتراع الذي يقف أمامه عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، وبدأت على الفور عملية العدّ والفرز.

وأشار هملو، خلال رسالته على الهواء، إلى أن جميع مراكز الاقتراع في باقي المحافظات السورية أُغلقت، وتم الإعلان عن النتائج في العديد منها، وسط أجواء طبيعية دون تسجيل أي خروقات أو منغصات تُذكر.

وأوضح أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الدكتور محمد الأحمد، أعلن في تصريح صحفي أن عملية التصويت انتهت رسميًا، وبدأت عمليات الفرز، على أن يتم يوم غدٍ استقبال الطعون المتعلقة بأسماء الفائزين في الانتخابات.

وأضاف أن اللجنة ستنتهي من دراسة الطعون غدًا، ثم تُرفع القوائم النهائية إلى رئيس الجمهورية، الذي سيقوم بدوره بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب وفق ما يتيحه له الدستور، ليُعلن لاحقًا التشكيل الكامل للمجلس في جميع المحافظات.

وأكد المراسل، نقلًا عن مصادر من مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات، أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة وهدوء، دون تسجيل أي مشاكل أو تجاوزات، في ظل تأمين شامل من قبل القوات الأمنية.

كما أشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الداخلية قدّم تفاصيل حول الآليات والإجراءات التي تم اتباعها لضمان سير العملية الانتخابية بأمان ونزاهة.

 https://www.youtube.com/shorts/4AD9hJef13I

سوريا انتخابات دمشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

ترشيحاتنا

ديوكوفيتش

ديوكوفيتش يتحدى المرض والرطوبة وينجو من فخ هانفمان في ملحمة شنغهاي

المدرب البرازيلي مارسيلو غالينا

حادث مأساوي يهز الرياضة العراقية.. وفاة مدرب البرازيل غالينا بعد سقوطه في قاعة جامعة آشور

الزمالك

عايز تجيب بطولة ازاي.. الغندور يهاجم إدارة الأبيض بسبب أرض الزمالك وفيريرا

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

فيديو

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد