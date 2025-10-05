قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص
سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بعمومية الأهلي.. صور
رياضة

أفشة: جاهز للمشاركة في البطولة العربية وهدفنا اللقب

عبدالحكيم أبو علم

أبدي محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على كهرباء الإسماعيلية قبل توقف الدوري 4-2 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس علي استاد المقاولون العرب.
وقال افشة أن هذا الانتصار يسهم في تسهيل مهمة الفريق بعد استئناف المسابقة.
وأضاف أنه تعافى مؤخراً من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة، موضحاً أنه أصبح في حالة بدنية جيدة، ويحرص على الالتزام الكامل بالتركيز في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية للجهاز الفني.
وأوضح أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على إسعاد الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات سريعاً، وهو ما تحقق خلال آخر أربع مباريات التي فاز بها الفريق.
وأشار أفشة إلى صعوبة بطولة الدوري هذا الموسم والمنافسة القوية بين الفرق، مؤكداً أن المشوار ما زال طويلاً ويتطلب تركيزاً وجهداً كبيراً من اللاعبين حتى النهاية من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.
واختتم أفشة تصريحاته بالتأكيد على جاهزيته للمشاركة في البطولة العربية مع المنتخب الوطني تحت قيادة حلمي طولان، متمنياً تحقيق اللقب والاستفادة الفنية من المشاركة.

النادي الأهلي الأهلي محمد مجدي افشة بطولة الدوري بطولة كأس العرب

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

