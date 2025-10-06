قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
وداعاً للأرق .. 9 مشروبات تساعد على النوم بسرعة

رشا عوني

مشروبات تساعد على النوم .. من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير الذين يعانون من الأرق وصعوبة في النوم، لكن هناك بعض المشروبات يمكنك تناولها ليلاً تساعدك على النوم العميق وتحارب الأرق.

علاج الأرق

توجد مشروبات تساعد على النوم الهادئ والعميق وغالبا تكون أعشاب نباتية ذات مكونات مهدئة، نحتاج لاستخدامها كثيراً وخاصة في حالات الأرق والتعب أو عند المرور بأزمات نفسية تؤدي إلى اضطرابات النوم . 

مشروبات تساعد على النوم بسرعة

1-شاي البابونج: يعتبر من أشهر المشروبات المهدئة، حيث يحتوي على مركبات مثل الأبيجينين التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر والقلق، مما يعزز الشعور بالاسترخاء ويساعد على النوم


2- شاي اللافندر: يمكن أن يساعد في الاسترخاء وتحسين جودة النوم. 


3-  النعناع: له تأثير مهدئ وقد يساعد في تحسين النوم.

4- الحليب الدافئ: يساعد على الاسترخاء ويمنح الجسم شعورًا بالدفء والراحة، مما يساهم في تحسين النوم. 


5-الكاكاو الساخن: قد يساعد في تحسين جودة النوم والشعور بالاسترخاء. 

6-حليب اللوز: يعتبر خيارًا جيدًا للنوم، حيث يمكن أن يساعد الجسم على الاسترخاء وتحسين جودة النوم. 


7-شاي أخضر منزوع الكافيين: يحتوي على الثيامين الذي قد يقلل من الإجهاد ويحسن جودة النوم.


8-شاي الكافا: يُعرف بتأثيراته المهدئة وقد يساعد على الاسترخاء.

9- عصير الكرز: يحتوي عصير الكرز، خاصة الحامض منه، على الميلاتونين ومواد تساعد الجسم على إنتاجه بشكل طبيعي، مما يساهم في تحسين نوعية النوم.

أعشاب تساعد على النوم العميق

  • الكاموميل و يعتبر من الأعشاب التقليدية المعروفة بخصائصها المهدئة والمساعدة في تحسين النوم
  • النعناع ويساعد في تهدئة الجهاز الهضمي ويساهم في الاسترخاء بشكل عام مما يساعد على النوم 
  • اللافندر له تأثير مهدئ ويساعد في تقليل التوتر وتحسين النوم
  • البابونج و يُستخدم لتهدئة الأعصاب وتحقيق الاسترخاء
  • الخزامى و تُستخدم زهور الخزامى لزيادة الاسترخاء ومنع القلق
  • الزنجبيل يمكن أن يساعد في تحسين الهضم وتهدئة الجهاز الهضمي 

فوائد الأعشاب للنوم

 تناول الأعشاب قبل النوم يمكن أن يساعد في تهدئة العقل وتحسين جودة النوم والخلود إلى النوم بسرعة وسهولة،  دون محاولات طويلة أو قلق لذا يعتبر تناول كوب من شاي الاسترخاء ضمن أشياء تساعد على النوم والتخلص من الأرق بفاعلية آمنة وسريعة.

