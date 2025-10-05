ستاد المحور: اللاعبون لا يستفيدون فنيا من تدريبات فيريرا فى الزمالك.. وجلسات مستمرة لحسم مصيره

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن مصدر داخل نادي الزمالك أكد أن لاعبي الفريق الأول لا يشعرون بأي استفادة فنية من تدريبات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، رغم انتظامهم في المران بصورة طبيعية خلال الفترة الماضية.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن فيريرا يقود التدريبات بشكل منتظم، لكن اللاعبين يرون أن الجرعات الفنية والتكتيكية التي يقدمها لا تضيف لهم الجديد داخل الملعب، وهو ما انعكس على أداء الفريق ونتائجه الأخيرة في الدوري.

وأوضح المصدر أن لاعبي الزمالك حصلوا على راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد مباراة غزل المحلة الأخيرة، ولم يتلقوا حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن مصير الجهاز الفني الحالي، في ظل تزايد حالة الغموض داخل الفريق.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي لم يحسم موقف فيريرا حتى الآن، وسط اتجاه داخل الإدارة لإجراء تقييم شامل للجهاز الفني قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استمراره أو رحيله.