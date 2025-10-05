قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى

وزير العمل
وزير العمل
علي مكي

أجاب وزير العمل محمد جبران  على سؤال الاعلامية   لميس الحديدي  : حول التقارير التي تم تداولها على تدني  إنتتاجية العامل المصري والتي ذهب بعضها أنها لاتتجاوز 30 دقيقة يوميا  قائلاً : "  التقارير التي تتحدث عن قلة إنتاجية العامل المصري ظالمة


وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، في لقاء مع برنامج " الصورة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " النهار " قائلاً : "  الإحصائيات عن قلة إنتاجية العامل المصري غير مستندة إلى وقائع حقيقية.


ورداً على سؤال الحديدي : قلت أنك في حال التفتيش على منشأة   وفي حال وجود وجود عمالة دون عقد ستحول العقود لدائمة حتى لو كانت فترة عمله لاتتجاوز يوما قال الوزير : " عطينا فرصة لصاحب العمل في تحديد نوعية العقود التي يتعامل بها مع العامل.


واصل : " : وضعنا معايير وضوابط صارمة حتى لا يُستغل العامل أو يُترك بلا حماية.


وعلق البهي   : "  كنا نجد أربعة أو خمسة محاضر محررة من مفتش العمل عند تجديد رخص القيادة." ليقاطعه وزير العمل  معلقاً : "  ألغينا عقوبة الحبس في القانون على أصحاب الأعمال..


متتابعا : " لست ضد القانون، ولكن لديّ تخوفات من تطبيقه فيما يتعلق بعقوبة الحبس وتأثيرها على المستثمر.


وإلتقط أطراف  الحديث  رئيس إتحاد عمال مصر قائلاً : "  عقوبة الحبس في القانون لن تُطبق على سوى شركات التوظيف المخالفة."


واوضح وزير العمل  أن  المحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.قائلاً : "  كانت هناك قضايا حبس على الشركات غير الملتزمة بسداد بدل التدريب وتصالحنا فيها مشدداً أن الوزارة ترغب في  بناء ثقة بين الوزارة والمستثمر، والباب مفتوح للجميع.

