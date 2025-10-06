لاعب الزمالك السابق: النادي بيمر بمرحلة صعبة

أكد غانم سلطان، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق يمر بمرحلة صعبة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تواجد نوعية من اللاعبين الذين يليقون بارتداء قميص الزمالك ويستوعبون قيمة وتاريخ النادي.

وأضاف لاعب الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك أن التونسي سيف الدين الجزيري لاعب مهم في صفوف الفريق لما يمتلكه من خبرات دولية كبيرة، كما شدد على أهمية الاستفادة من قدرات أحمد فتوح، معتبرًا إياه من أفضل اللاعبين داخل النادي، ومقترحًا إمكانية توظيفه في مركز وسط الملعب لتحقيق أكبر استفادة من إمكانياته.

واختتم غانم سلطان تصريحاته بالتأكيد على أن فترة التوقف الحالية تمثل فرصة مهمة لتصحيح المسار وإعادة ترتيب الأوراق قبل استئناف المنافسات، مشددًا على ضرورة أن يتمتع المدير الفني للزمالك بخبرات كبيرة قادرة على التعامل مع المرحلة المقبلة بثبات واتزان.