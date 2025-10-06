لن تتوقعي ما يفعله كوب الليمون الدافئ في الصباح بجسمك

انتشرت في السنوات الأخيرة عادة شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون فور الاستيقاظ، باعتبارها وسيلة فعالة لتنقية الجسم وتعزيز المناعة، لكن ما لا تعرفه الكثير من النساء هو أنّ لهذه العادة فوائد صحية حقيقية وأخرى تحتاج إلى الحذر.



بحسب أطباء التغذية، يساعد الليمون على تنشيط الكبد وتحفيز عملية الهضم وإزالة السموم، كما يمد الجسم بجرعة عالية من فيتامين "سي" الذي يعزّز إنتاج الكولاجين ويحافظ على نضارة البشرة.

كما يساهم في ترطيب الجسم بعد ساعات النوم الطويلة ويمنح إحساساً بالنشاط والانتعاش في الصباح.



لكن الخبراء يحذرون من تناوله بتركيز عالٍ أو على معدة فارغة بشكل يومي، لأنه قد يؤدي إلى تهيج جدار المعدة أو تآكل مينا الأسنان.

وينصح الأطباء بعصر نصف ليمونة فقط على كوب ماء دافئ معتدل الحرارة، مع المضمضة بالماء بعد الشرب لحماية الأسنان.



وفي النهاية، يمكن القول إن كوب الليمون الدافئ عادة مفيدة إذا تم تناولها باعتدال، فهي ليست عصا سحرية للتنحيف أو إزالة السموم، لكنها خطوة صغيرة تفتح الطريق ليوم صحي ومنعش.