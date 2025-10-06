قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
مجددًا.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل
مرأة ومنوعات

لن تتوقعي ما يفعله كوب الليمون الدافئ في الصباح بجسمك

عصير الليمون
عصير الليمون
ريهام قدري

انتشرت في السنوات الأخيرة عادة شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير الليمون فور الاستيقاظ، باعتبارها وسيلة فعالة لتنقية الجسم وتعزيز المناعة، لكن ما لا تعرفه الكثير من النساء هو أنّ لهذه العادة فوائد صحية حقيقية وأخرى تحتاج إلى الحذر. 


بحسب أطباء التغذية، يساعد الليمون على تنشيط الكبد وتحفيز عملية الهضم وإزالة السموم، كما يمد الجسم بجرعة عالية من فيتامين "سي" الذي يعزّز إنتاج الكولاجين ويحافظ على نضارة البشرة.

 كما يساهم في ترطيب الجسم بعد ساعات النوم الطويلة ويمنح إحساساً بالنشاط والانتعاش في الصباح.


لكن الخبراء يحذرون من تناوله بتركيز عالٍ أو على معدة فارغة بشكل يومي، لأنه قد يؤدي إلى تهيج جدار المعدة أو تآكل مينا الأسنان.

 وينصح الأطباء بعصر نصف ليمونة فقط على كوب ماء دافئ معتدل الحرارة، مع المضمضة بالماء بعد الشرب لحماية الأسنان.


وفي النهاية، يمكن القول إن كوب الليمون الدافئ عادة مفيدة إذا تم تناولها باعتدال، فهي ليست عصا سحرية للتنحيف أو إزالة السموم، لكنها خطوة صغيرة تفتح الطريق ليوم صحي ومنعش.

