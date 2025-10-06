وحدات الدفاع الروسية تدمر 251 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلن إعلام روسي، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 251 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

تسلّم الجيش الروسي دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي المدرعة BMPT "تيرميناتور"، في خطوة تعكس تركيز موسكو المتزايد على تعزيز القدرات البرية والعمليات التكتيكية المشتركة بين الدبابات ووحدات المشاة في جبهات القتال الأوكرانية.

وقال ألكسندر بوتابوف، المدير العام لمصنع الدبابات الروسي "أورال فاجون زافود" (Uralvagonzavod)، إن المصنع "ينفّذ حالياً طلباً واسع النطاق لإنتاج مركبات BMPT، نظراً للطلب الكبير على هذا النوع من العربات القتالية"، مضيفاً: “لطالما كانت الدبابة القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية، ويمكن القول اليوم إن مركبات تيرميناتور أصبحت شريكاً مباشراً لها في الميدان.”

جاءت تصريحاته وفقاً لما أورده موقع Army Recognition المتخصص في الشؤون الدفاعية.



