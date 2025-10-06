قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

نقيب التمريض: حرب أكتوبر ملحمة متكاملة أعادت للأمة كرامتها

الديب أبوعلي

هنأت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جميع قيادات وأفراد القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي ستظل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية وبطولة لا تنسى في وجدان المصريين والعرب.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن انتصار السادس من أكتوبر سيبقى شاهدًا على عظمة الإرادة المصرية وقدرتها على تحويل الهزيمة إلى نصر، بفضل تلاحم الشعب مع جيشه وقيادته الحكيمة، مشيرة إلى أن هذه الروح البطولية ما زالت تلهم الأجيال في معارك البناء والتنمية داخل الجمهورية الجديدة.

كما أعربت عن فخرها بدور الممرضين والممرضات خلال حرب أكتوبر، الذين قدموا الرعاية الطبية والدعم للمصابين والجرحى، ويساهمون اليوم بنفس الروح في الحفاظ على صحة المصريين.

وأضافت نقيب التمريض أن النقابة وجموع العاملين في قطاع التمريض يستلهمون من روح أكتوبر قيم التضحية والانتماء، ويواصلون العمل بإخلاص في مواقعهم داخل المستشفيات والمنشآت الصحية لخدمة المرضى ودعم جهود الدولة في النهوض بالمنظومة الصحية، تحت راية القيادة السياسية التي تولي الإنسان المصري أولوية قصوى.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، في ختام تصريحاتها، أن انتصارات أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية بل كانت ملحمة متكاملة أعادت للأمة كرامتها، مؤكدة أن النقابة تقف دومًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في مسيرة الحفاظ على استقرار الوطن وصون مقدراته.

