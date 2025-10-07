قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025: احترم المساحة الشخصية

العقرب
العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.
 

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

القوة الداخلية تساعدك على التفكير بوضوح اليوم. ركّز على مهمة واحدة وتصرّف بصبر. تحدّث بصدق ولطف. خطوات صغيرة ثابتة تحل المشاكل القديمة. وازن بين العمل والراحة، وثق بأن الجهد الهادئ سيجلب الاحترام والتقدم المستمر. شارك أيضًا إنجازاتك مع أحبائك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

سينشر بعض الكُتّاب أعمالهم اليوم احرص على أن تبقى في سجلّ الإدارة. يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لتسليم البحث وتحديث ملفك الشخصي على منصة التوظيف. احرص أيضًا على تولي مهام جديدة بمواعيد نهائية ضيقة اليوم. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

سيُعاني بعض مواليد هذا البرج من مشاكل مرتبطة بالسعال البارد والصداع والالتهابات الفيروسية. يحتاج مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم إلى رعاية إضافية.

برج العقرب عاطفيا 

 إذا كنت عازبًا، فثق بحدسك، ولكن ابقَ منفتحًا على المحادثات الودية التي تُعزز الروابط. تجنب الغيرة والسيطرة؛ بل ابنِ الثقة من خلال الصراحة الدائمة والصبر اللطيف. احترم المساحة الشخصية، واحتفل بالنمو المشترك بطرق بسيطة وصادقة. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ناقش الخطط المالية مع شخصٍ موثوق، الخيارات الصغيرة والمدروسة الآن ستحمي مواردك وتُحقق نتائج ثابتة وموثوقة في المستقبل القريب.

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

خطر حقائب المدارس

تشوهات وأمراض .. خطر حقيبة المدرسة على الأطفال

غلق قناة ناصر تي في

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

بالصور

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

