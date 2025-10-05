قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025: اتخاذ قرارات حاسمة

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

حلّ المشاكل العاطفية في علاقتك. ستشغلك مسؤوليات العمل الجديدة. قد تُقلقك المشاكل الصحية. ماليًا، أنت بارع في اتخاذ القرارات الحاسمة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

الجزء الثاني من اليوم مناسب لمناقشة علاقتك مع الوالدين. عليك الحذر بشأن العلاقات العاطفية في العمل، فقد تؤثر على الإنتاجية قد تتطور بعض العلاقات إلى زواج، بينما قد تكون المرأة المتزوجة جادة في توسيع عائلتها..

توقعات برج الثور صحيا

 يُعدّ الجزء الثاني من اليوم بالغ الأهمية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل ومشاكل في الرؤية، تُعدّ ممارسة اليوجا وبعض التمارين الخفيفة في الصباح مفيدةً جدًا، إذ تُزوّد الجسم بالطاقة وتُساعد في الوقاية من المشاكل الصحية.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

قد لا يكون أحد كبار الموظفين راضيًا عن سلوكك، مما قد يُسبب ضجة في جلسات الفريق، سيقضي المهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي والطهاة .

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

قد تنجح بعض النساء في حل مشكلة سداد مع العملاء. مع أنه يمكنكِ استخدام ثروتكِ لإصلاح المنزل أو تجديد ديكوراته الداخلية، إلا أنه من المهم أيضًا عدم المبالغة في الإنفاق على الكماليات.

برج الثور الثور توقعات برج الثور حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

زوجة محمود الخطيب

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

طبيبة التجميل مي كمال

مي كمال ترد على شائعة زواجها من أحمد مكي : «كفاية كذب وافتراءات»

اسما ابراهيم

بفستان أسود أنيق.. أحدث ظهور للإعلامية أسما إبراهيم

الفنان صبري عبد المنعم

تكريم صبري عبد المنعم في مهرجان نقابة المهن التمثيلية بعد تحسن حالته الصحية

بالصور

فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال

تسلا تطرح سيارتها سايبرتراك في هذه الدول العربية

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد