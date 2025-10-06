قرابة 3 ملايين.. مطار القاهرة يسجل نمواً في حركة الركاب خلال سبتمبر 2025

واصل مطار القاهرة الدولي تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة الركاب والرحلات خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2024، في تأكيدٍ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

فقد ارتفع عدد الركاب إلى 2,703,896 راكباً مقابل 2,353,824 راكباً في سبتمبر 2024، محققاً نموًا سنويًا بنسبة تقارب 15٪. كما بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 19,106 رحلة مقارنةً بـ 17,369 رحلة في الشهر ذاته من العام الماضي، مسجلًا زيادة قدرها نحو 10٪.

ويؤكد هذا النمو المستمر حرص شركة ميناء القاهرة الجوي على تطوير منظومة التشغيل والخدمات داخل المطار، في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لوزارة الطيران المدني، بما يعزز مكانة مطار القاهرة الدولي كبوابة مصر الأولى ومحور إقليمي رئيسي لحركة الطيران في المنطقة.