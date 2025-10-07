قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025: فرصة للعزاب

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.


برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

أصدقاؤك وأحباؤك، مما يُسهّل عليك رحلتك. قد تتاح لك فرص عمل إذا كنت متيقظًا. الأمور المالية إيجابية، بينما تتحسن صحتك بفضل روتين متوازن واسترخائك.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

سيستمتع الأزواج بأحاديث هادفة وضحكات مشتركة، مما يُقرّبهم. قد يحظى العزاب بفرصة للتواصل مع شخص جديد في جوّ ودي. سيشعر الحبّ بالبساطة والصراحة.

برج الدلو الوظيفي اليوم

تجنب الجدال وركز على العمل الجماعي. قدرتك على التفكير بشكل مختلف ستجعلك متميزًا، وتكسب التقدير، وتمهد الطريق للتقدم في المستقبل.

‏توقعات برج الدلو صحيا

مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 هناك رحلات عمل، وعلى العاملين في قطاعات المصارف والمالية والمحاسبة توخي الحذر الشديد عند إجراء الحسابات، من يجتازون مقابلات العمل يجتازونها بسهولة. 

