مفيدة شيحة توجه رسالة قوية للفتيات بعد تصريحات منى هلا: “بلاش افتكاسات أوروبية.. المال والبنون زينة الحياة”

أثارت الإعلامية مفيدة شيحة جدلاً واسعًا بعد تعليقها على تصريحات الفنانة منى هلا التي أعلنت رفضها لفكرة الإنجاب، حيث وجهت مفيدة رسالة مباشرة للفتيات والزوجات خلال برنامجها «الستات» المذاع عبر قناة النهار، مؤكدة أن الأمومة تبقى أعظم ما يزين حياة المرأة.

وقالت مفيدة شيحة، خلال حديثها في الحلقة: “بلاش افتكاسات أوروبية.. المال والبنون زينة الحياة، وأكتر حاجة بتسعد الأم إنك لما تخشي البيت تلاقي ابنك يجري عليك ياخدك بالحضن من غير أي مقابل.”

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة ، أن رفض فكرة الإنجاب لا يمكن تفسيره سوى على أنه شكل من الأنانية، قائلة: “اللي تقول مش عايزة تخلف دي ملهاش إلا معنى واحد، وهو إنها أنانية، لأن الأمومة إحساس فطري وغريزي ربنا وضعه في قلب كل ست.”

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن بعض المفاهيم الغربية بدأت تتسلل إلى مجتمعاتنا بشكل غير مدروس، مشددة على ضرورة الحفاظ على قيم الأسرة والتمسك بالتقاليد التي تعتبر الأبناء نعمة وسندًا في حياة الأبوين.

وأشارت إلى أن السعادة الحقيقية لا تقاس بالمظاهر أو الاستقلالية المطلقة، وإنما في العطاء والمشاركة وبناء أسرة متماسكة، مضيفة أن “كل أم بتعيش لحظات لا تُقدر بثمن لما تشوف ابنها بيكبر قدامها، وده إحساس مفيش أي حاجة في الدنيا تعوضه.”

واختتمت مفيدة حديثها برسالة موجهة لكل الفتيات قائلة: “الحرية مش إنك ترفضي الطبيعة، الحرية الحقيقية إنك تختاري بحب ومسؤولية وتكوني سبب في حياة جديدة تكمّلك مش تنقصك.”