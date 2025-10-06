كورال قصر الطفل بمطروح يحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمهرجان موهبتى كنز

حصل كورال قصر الطفل بمطروح على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ضمن فاعليات مهرجان موهبتى كنز فى إنجاز متميز يعكس تميز أبناء مطروح فى المجالات الفنية و الثقافية.

ويأتى هذا فى إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى واكتشاف ورعاية الموهوبين ودعم قدراتهم الإبداعية.

وحضر لاستلام الجائزة محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وأكد المحافظ الدعم الدائم لرعاية الأنشطة والمواهب الشابة مما ساهم فى تحقيق إنجازات مشرفة للأبناء.

كما شارك كورال قصر الطفل بمطروح فى عديد من المسابقات منها برلمان الطفل بمطروح وكانوا وجهه مشرفة، ومظهر لائق لأبناء مطروح تحت قيادة مهندسة هند عبد الحميد وتدريب المايسترو ايهاب ابو خطوة.

من ناحية أخرى وفي وقت سابق نظّمت جامعة مطروح احتفالية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد كبير من طلاب الجامعة.

واستهلت فعاليات اليوم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه التقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية مع الطلاب، تلاها تقديم عرض تعريفي بالكليات والبرامج الدراسية والخدمات الطلابية المقدمة، كما تم تكريم عدد من الطلاب من ذوي الهمم تقديرًا لتميزهم في مختلف الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

وفي كلمته، قدّم الدكتور عمرو أحمد المصري التهنئة لأسرة جامعة مطروح بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، كما هنّأ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا حرص الجامعة على تهيئة المناخ الأكاديمي المناسب ودعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداد جيل واعٍ قادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ألقى الدكتور ياسر غنيم عميد كلية علوم الرياضة ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، كلمة هنّأ خلالها الطلاب الجدد والقدامى، مشيدًا بجهود الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الإبداع والتميز في مختلف المجالات.

وجاءت فعاليات الاحتفالية بتنظيم متميز من أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة مطروح، في إطار سعي الجامعة الدائم لتعزيز روح الانتماء الوطني وتشجيع المشاركة الإيجابية بين طلابها.