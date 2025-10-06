"من أجل مصر".. رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر | صور

شهد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين الموافق السادس من أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثانية ظهراً، احتفال أسرة طلاب "من أجل مصر" بالجامعة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

جاء هذا بحضور الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج، منسق عام أسرة طلاب "من أجل مصر"، والدكتور مروة غلاب مساعد منسق الأسرة، وبحضور عمداء ووكلاء كليات الجامعة والسادة منسقي الاسرة بكليات الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وحشد كبير من طلاب الجامعة.

وجاء الاحتفال تجسيدًا لروح الوطنية والانتماء، حيث أبدع طلاب أسرة "من أجل مصر" في التعبير عن حبهم للوطن بطريقتهم الخاصة من خلال تكوين خريطة مصر بأجسادهم في لوحة بشرية معبرة في ساحة الجامعة والتي تبين أن حدود مصر خط أحمر، لا يُسمح بتجاوزها أو الاقتراب منها، وأن أرضنا كرامتنا، وسيادتنا لا تقبل المساومة، تم تلاها ترديد النشيد الوطني ورفع علم مصر وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.

وخلال اللقاء، هنأ الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم أسرة جامعة كفر الشيخ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر ستظل رمزًا للعزة والكرامة والإرادة المصرية الصلبة التي لا تعرف المستحيل.