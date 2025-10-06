قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025
المجلس الرئاسي اليمني: انتصار أكتوبر غير مسار التاريخ وعزز مكانة مصر
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مكتبة مصر العامة تشارك في معرض "الصمود" احتفاءً بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

شاركت مكتبة مصر العامة  في معرض "الصمود" احتفاءً بالذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأهمية إحياء المناسبات الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي والفني وترسيخ قيم الانتماء والفخر بالوطن، تواصل مكتبة مصر العامة دورها الفعال في دعم الأنشطة الوطنية والثقافية التي تجسد روح النصر والعزة المصرية.

وفي هذا الإطار شاركت المكتبة في معرض "الصمود" المقام ببهو محطة مترو الأوبرا، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت شعار "وفرحت مصر"؛ وذلك تأكيدًا لحرصها على إبراز رموز البطولة وتخليد أمجاد الوطن في ذاكرة الأجيال.

وقدمت المكتبة خلال مشاركتها عرضًا مميزًا لمقتنيات الكوماندوز البطل "شزام"، أحد رموز البطولة والفداء، بمشاركة عبدالله كوماندوز نجل البطل، الذي استعرض أمام الحضور ملامح من بطولات والده وتضحياته الخالدة، وشهد المعرض إقبالًا واهتمامًا كبيرًا من الزوار لما تحمله المقتنيات من قيمة وطنية وتاريخية توثق بطولات أبناء مصر .

وأكدت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن مشاركة المكتبة تأتي في إطار دورها الثقافي والتنويري في إحياء رموز البطولة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والعطاء لدى الأجيال الجديدة، بما يعزز الوعي الوطني ويفتح آفاقًا للتواصل مع تاريخ مصر المجيد.

وتتواصل فعاليات الاحتفال غدًا من خلال معرض صور تعرض لأول مرة بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب حفل فني لفرقة السمسمية يجسد روح التراث الوطني وملحمة النصر، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بانتصارات أكتوبر.

يُذكر أن معرض "الصمود" مستمر خلال يومي ٦ و٧ أكتوبر، ليبقى شاهدًا على بطولات أبناء مصر الخالدة ورمزًا متجددًا للفخر والعزة الوطنية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

جانب من اللقاء

رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

المقهى

يتعاطون المخدرات فى المقهى .. القبض على 4 أشخاص بدمياط

المتهمين

الحبس 6 أشهر للمتهمين بتسميم كلب السفيرة إيمان محرم في أكتوبر

بالصور

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب تستدعي الانتباه الفوري

سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق

سر نكهة الكريمة الغنية.. طريقة عمل شوربة البطاطس والمشروم

زيكر 001 المحدثة.. سيارة صينية خارقة تشحن في 7 دقائق فقط

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

