حالة الطقس غدا .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من أمطار ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة مساءً، وارتفاع الموج 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 32 22

العاصمة الادارية 31 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 32 22

دمنهور 32 22

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 31 21

المنصورة 32 22

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 21

طنطا 30 20

دمياط 29 22

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 20

السويس 32 21

العريش 30 22

رفح 29 21

رأس سدر 31 20

نخل 28 14

كاترين 25 12

الطور 30 23

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 26

الإسكندرية 30 22

العلمين 29 21

مطروح 28 20

السلوم 29 19

سيوة 31 18

رأس غارب 33 25

الغردقة 32 24

سفاجا 33 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 33 26

حلايب 31 25

أبو رماد 33 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 32 21

بني سويف 33 20

المنيا 34 19

أسيوط 33 19

سوهاج 33 21

قنا 34 22

الأقصر 35 22

أسوان 36 23

الوادي الجديد 34 22

أبو سمبل 36 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 39 24

المدينة 40 27

الرياض 37 22

المنامة 35 27

أبوظبى 38 28

الدوحة 36 26

الكويت 40 21

دمشق 29 12

بيروت 27 23

عمان 25 16

القدس 25 17

غزة 27 22

بغداد 40 20

مسقط 31 28

صنعاء 26 10

الخرطوم 39 29

طرابلس 25 20

تونس 26 16

الجزائر 23 13

الرباط 26 17

نواكشوط 40 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 24 12

إسطنبول 20 14

إسلام آباد 23 17

نيودلهي 29 21

جاكرتا 32 24

بكين 22 15

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 18

أثينا 20 13

روما 24 10

باريس 19 10

مدريد 28 15

برلين 15 11

لندن 20 12

مونتريال 25 15

موسكو 12 08

نيويورك 27 17

واشنطن 28 18

أديس أبابا 23 11