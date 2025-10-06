قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المدير العام للإيسيسكو يهنئ خالد العناني لانتخابه مديرا عاما لليونسكو

أ ش أ

قدّم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أصدق التهاني إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2025 - 2029، عقب فوزه الساحق في التصويت التاريخي الذي أجراه المجلس التنفيذي لليونسكو اليوم /الإثنين/ في باريس.


وأشاد الدكتور المالك بهذا الاختيار المشرّف الذي يُعدّ منعطفًا تاريخيًا كونه المرة الأولى التي يتولى فيها مصري عربي هذا المنصب الرفيع، مؤكدًا أنّ الدكتور العناني يجمع بين خبرة علمية وأكاديمية متميزة، وإنجازات بارزة في مجالات التربية والثقافة وصون التراث والعلوم، وهو ما يجعله جديرًا بقيادة اليونسكو نحو آفاق جديدة من الإبداع والابتكار.


كما عبّر المدير العام للإيسيسكو عن ثقته التامة في قدرة الدكتور العناني على تعزيز مكانة اليونسكو كمنارة عالمية لنشر السلام والمعرفة والتفاهم الحضاري، مشيرًا إلى أنّ إنجازاته السابقة في حماية التراث الإنساني وإدارته بكفاءة عالية تمثّل رصيدًا مهمًا لنجاحه في هذه المهمة الدولية الكبرى.


وهنّأ الدكتور المالك الحكومة المصرية على هذا الإنجاز التاريخي، مثمّنًا ما بذلته من تسخير كامل طاقاتها لإنجاح مسار الحملة الانتخابية، ودعمها الكبير الذي توَّج بفوز مصري عربي بهذا الموقع الدولي الرفيع.


وأكد المدير العام للإيسيسكو أنّ الإيسيسكو تضع كامل ثقتها في بناء تعاون استراتيجي مثمر مع اليونسكو تحت قيادة الدكتور العناني، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلام، والنهوض بالأهداف المشتركة، ودعم الابتكار، وحماية التراث الإنساني، وتعزيز دور الثقافة والتربية والعلوم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة قضايا الإنسانية جمعاء. 

الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو الدكتور خالد العناني نتخابه مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو

