اتحاد الغرف السياحية يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه التاريخي بمنصب مدير عام اليونسكو

أعرب مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر عن خالص التهنئة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه المستحق بمنصب المدير العام الثاني عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ممثلًا لمصر والعالم العربي والقارة الإفريقية، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وأكد الاتحاد أن هذا الفوز الاستثنائي يُعد لحظة فارقة في التاريخ الثقافي والحضاري لمصر، حيث أصبح الدكتور خالد العناني أول شخصية مصرية وعربية تتولى قيادة المنظمة منذ تأسيسها قبل ثمانية عقود، وثاني شخصية إفريقية تصل إلى هذا المنصب الرفيع.

وقال حسام الشاعر، رئيس الاتحاد: "فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب العالمي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، ويجسد مكانة مصر كمنارة للثقافة والحضارة الإنسانية. ونحن في اتحاد الغرف السياحية نعتبر هذا النجاح مصدر فخر كبير لكل العاملين في قطاع السياحة والثقافة، ورسالة قوية تؤكد أن مصر قادرة على تقديم قادة عالميين يحملون رؤية مستقبلية شاملة للتنمية الثقافية والتعليمية وحماية التراث".

ويؤكد الاتحاد أن مسيرة الدكتور العناني العلمية والثقافية، وما حققه من إنجازات بارزة على المستويين الوطني والدولي في مجالات الآثار والسياحة، تجعله خير من يمثل مصر والعرب وأفريقيا في هذه المنظمة العريقة، متمنين له التوفيق في قيادة اليونسكو نحو مزيد من التقدم والإنجازات بما يخدم شعوب العالم أجمع.