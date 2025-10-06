الأمير أباظة: مهرجان الإسكندرية واصل هذا العام رسالته في دعم السينما العربية والمتوسطية

أعرب الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية في كلمته الختامية، عن اعتزازه بما شهدته هذه الدورة من نجاح وتفاعل جماهيري واسع، قائلًا:

“كل عام ومصر المحبة والخير والسلام، وعايشة في أمان وسلام. نحتفي الليلة بانتصارات أكتوبر المجيدة، ونختتم على أرض حديقة أنطونيادس التاريخية، لتكون متنفسًا ثقافيًا وسياحيًا لأبناء مصر.”

واستعرض الأمير أباظة، في ختام كلمته، أبرز ما تضمنته فعاليات الدورة من عروض سينمائية وندوات واحتفاءات رمزية، مشيرًا إلى أن المهرجان واصل هذا العام رسالته في دعم السينما العربية والمتوسطية، وإبراز طاقات المبدعين الشباب.

ووجّه رئيس المهرجان خالص شكره وتقديره إلى فريق عمل الدورة الـ41، وجميع الشركاء والداعمين الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة تعاون صادق وجهد متواصل يليق بمكانة مهرجان الإسكندرية، كواحد من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة.

ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

ويختتم الحفل بإعلان نتائج مسابقات المهرجان وتسليم الجوائز للفائزين في مختلف الفئات.

وكانت فعاليات الدورة قد انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث تم خلال حفل الافتتاح تكريم نجمة الدورة الفنانة ليلى علوي.

كما شهد المهرجان تكريم دولة المغرب ضيف شرف الدورة لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:

المخرج المغربي حكيم بلعباس، واسم الفنانة الراحلة فيروز، والمخرج الفرنسي جون بيير أميريس، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والفنان أحمد رزق، والفنانة شيرين، والمخرج هاني لاشين، ومدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.