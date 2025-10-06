لبنان والإمارات يفوزان بجوائز مسابقة نور الشريف بمهرجان الإسكندرية

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل جوائز المسابقة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حيث استقرت اللجنة على منح "جائزة سعيد شيمي لأفضل فيلم وثائقي" للفيلم اللبناني "دافنينو سوا"، كما تم منح "جائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم عربي طويل" للفيلم الإماراتي "اتصال".

أما جائزة أفضل فيلم عربي طويل، فقد ذهبت إلى الفيلم المغربي "وشم الريح"، ومنحت اللجنة جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم السوري "اليوم صفر" وفي إطار دعم التجارب الجديدة والأساليب الإبداعية، منحت اللجنة تنويهًا خاصًا للفيلم الجزائري "الساقية"، كما منحت اللجنة تنويهًا خاصًا آخر للفيلم السعودي "تشويش".

ويختتم الحفل بإعلان نتائج مسابقات المهرجان وتسليم الجوائز للفائزين في مختلف الفئات.

وكانت فعاليات الدورة قد انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث تم خلال حفل الافتتاح تكريم نجمة الدورة الفنانة ليلى علوي.

كما شهد المهرجان تكريم دولة المغرب ضيف شرف الدورة لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:

المخرج المغربي حكيم بلعباس، واسم الفنانة الراحلة فيروز، والمخرج الفرنسي جون بيير أميريس، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والفنان أحمد رزق، والفنانة شيرين، والمخرج هاني لاشين، ومدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.