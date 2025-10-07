هواتف ستحصل على تحديث HyperOS 3.0 خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟

يُعدّ تحديث HyperOS 3 ترقيةً رئيسيةً لأجهزة Xiaomi، إذ يُقدّم واجهة مستخدم مُحدّثة مع Xiaomi HyperIsland، وميزات ذكاء اصطناعي عديدة وتكاملاً أعمق بين الأجهزة، خاصةً مع أجهزة Apple. كما يتضمن عشرات التحسينات الداخلية لتحسين سلاسة البرنامج وأدائه وكفاءة البطارية.

تحديث أندرويد 16

يعد تحديث أندرويد 16 متوفر الآن في الصين، وسيبدأ قريبًا بطرحه في بقية أنحاء العالم. ولكن من الواضح أنه لن يصل إلى جميع أجهزة شاومي المتوفرة. وإليك قائمة بالهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة شاومي الأخرى المؤهلة لتحديث HyperOS 3. لمعرفة ما إذا كان جهازك سيحظى بترقية مميزة.





أجهزة مؤهل لتحديث Xiaomi HyperOS 3

قائمة الأجهزة المؤهلة لنظام Xiaomi HyperOS 3



شاومي 15، 15 ألترا

شاومي 15T، 15T برو

شاومي 14، 14 ألترا

شاومي 14T، 14T برو

شاومي 13، 13 لايت، 13 برو، 13 ألترا

شاومي 13T، 13T برو

شاومي 12، 12 برو

شاومي 12T برو

شاومي ميكس فليب

ريدمي نوت 14، نوت 14 5G، نوت 14 برو، نوت 14 برو 5G، نوت 14 برو+ 5G

ريدمي نوت 14S

ريدمي نوت 13 5G، نوت 13 برو، نوت 13 برو 5G، نوت 13 برو+ 5G

ريدمي 15، 15 5G، 15C، 15C 5G

ريدمي 14 سي

ريدمي 13، 13X

بوكو F7، F7 برو، F7 ألترا

بوكو F6، F6 برو

بوكو F5، F5 برو

بوكو X7، X7 برو، X7 برو (إصدار الرجل الحديدي)

بوكو X6، X6 برو

بوكو M7، M7 برو 5G

بوكو M6، M6 برو

بوكو C85، C75



أجهزة لوحية مؤهلة لنظام Xiaomi HyperOS 3

شاومي باد 7، باد 7 برو

شاومي باد 6S برو 12.4

شاومي باد برو، باد برو 5G، باد ميني

ريدمي باد SE 8.7، باد SE 8.7 4G

Redmi Pad 2، Pad 2 4G، Pad 2 Pro، Pad 2 Pro 5G

بوكو باد

ومن جانبها تخطط شركة شاومي لإطلاق نظام HyperOS 3 في وقت لاحق من هذا الشهر، بدءًا بسلسلة هواتف شاومي 15 الفاخرة وسيتسع التحديث سريعًا ليشمل سلسلة هواتف Redmi Note 14، وسلسلة هواتف Poco F7، وسلسلة هواتف Poco X7، وسلسلة هواتف Xiaomi Pad 7 بحلول الشهر المقبل.

من المتوقع أن يشمل التحديث معظم الأجهزة المؤهلة بحلول ديسمبر، على أن تحصل الأجهزة المتبقية على تحديث HyperOS 3 مطلع العام المقبل. يمكنك الاطلاع على خطة طرح HyperOS 3 الكاملة هنا .