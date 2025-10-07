قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية في غزة
انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا
وزير الخارجية: شخصية العناني ستُثري عمل المنظمة وتقودها لأداء رسالتها الإنسانية
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
توك شو

زيادة الدخول.. وزيرة التخطيط تكشف خطة الدولة لانخفاض معدل الفقر

رانيا المشاط
رانيا المشاط
محمد البدوي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك بحث الدخل والإنفاق، وذلك يتم كل عامان، والبحث الجديد لعام 2023 - 2024 سيتم نشره خلال شهر ونصف أو شهرين.

زيادة الدخول

وأضافت وزيرة التخطيط خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «ام بي سي مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب أن انخفاض معدلات التضخم يساعد في انخفاض الفقر، وعند النظر إلى الفرص الموجودة سواء كانت للتشغيل من أجل زيادة الدخول يؤثر بالإيجاب على معدلات الفقر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن هناك فصل كامل عن المحافظات والفجوات التنموية المتواجدة بمحافظات مختلفة، موضحة أن الصناعة لها مجمعات صناعية في المحافظات.

قطاع خاص واستثمار أجنبي

وأشارت إلى أن التنمية التي تحدث من خلال قطاع خاص واستثمار أجنبي مباشر وتشغيل يساهم بشكل كبير في أن يكون هناك دخول أكثر.

