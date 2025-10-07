زيادة الدخول.. وزيرة التخطيط تكشف خطة الدولة لانخفاض معدل الفقر

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك بحث الدخل والإنفاق، وذلك يتم كل عامان، والبحث الجديد لعام 2023 - 2024 سيتم نشره خلال شهر ونصف أو شهرين.

زيادة الدخول

وأضافت وزيرة التخطيط خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «ام بي سي مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب أن انخفاض معدلات التضخم يساعد في انخفاض الفقر، وعند النظر إلى الفرص الموجودة سواء كانت للتشغيل من أجل زيادة الدخول يؤثر بالإيجاب على معدلات الفقر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن هناك فصل كامل عن المحافظات والفجوات التنموية المتواجدة بمحافظات مختلفة، موضحة أن الصناعة لها مجمعات صناعية في المحافظات.

قطاع خاص واستثمار أجنبي

وأشارت إلى أن التنمية التي تحدث من خلال قطاع خاص واستثمار أجنبي مباشر وتشغيل يساهم بشكل كبير في أن يكون هناك دخول أكثر.