لقطات من وصول منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط لقطات من وصول منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وصل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى المغرب قادما من الكونغو بعد حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي (كاف).

واستقبل أبو ريدة بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن بعد وصولها إلى المغرب.

وحرص رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة واستعدادات الفريق لمواجهة جيبوتي في السابعة مساء غد، الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.