استمرار برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم بمطروح

استمر لليوم الثانى برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" الدفعة الخامسة والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتي غد الأربعاء وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام تعليم مطروح بحضور لمياء سعيد مدير إدارة التدريب.

وتابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات التدريب للمعلمين الجدد

وأوضحت مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف لتلبية إحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

وأكدت نادية فتحي للمعلمين الجدد ضرورة تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي نظرا للأهمية القصوي في صقل المهارات التدريسية والإدارية مبرزة أن عليهم مسئولية مهنية وتربوية كبيرة كون المعلمين ورثة للأنبياء والرسل يحملون رسالة سامية تساهم في اعداد بناة المستقبل.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق نظّمت جامعة مطروح احتفالية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد كبير من طلاب الجامعة

استهلت فعاليات اليوم بعزف السلام الوطني، أعقبه التقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية مع الطلاب، تلاها تقديم عرض تعريفي بالكليات والبرامج الدراسية والخدمات الطلابية المقدمة، كما تم تكريم عدد من الطلاب من ذوي الهمم تقديرًا لتميزهم في مختلف الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

وقدّم الدكتور عمرو أحمد المصري التهنئة لأسرة جامعة مطروح بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، وهنّأ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا حرص الجامعة على تهيئة المناخ الأكاديمي المناسب ودعم الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وإعداد جيل واعٍ قادر على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وألقى الدكتور ياسر غنيم عميد كلية علوم الرياضة ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، كلمة هنّأ خلالها الطلاب الجدد والقدامى، مشيدًا بجهود الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الإبداع والتميز في مختلف المجالات.