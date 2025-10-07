وزير الاتصالات: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتنمية مهارات الشباب في مختلف المحافظات

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا ببرامج بناء القدرات الرقمية وتنمية مهارات الشباب في مختلف المحافظات، مؤكدا دعم الوزارة الكامل لمثل هذه المبادرات المجتمعية بالتعاون مع رواد الأعمال.

جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش تفقده مقر شركة (Apex)، وإحدى الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا التعليم (EdTech) وتطوير البرمجيات ضمن زيارته لمحافظة الأقصر.

شهد الدكتور عمرو طلعت عرضا قدمته المهندسة نهاد العدلي المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الشركة حول سبل التدريب المتخصصة في تأهيل الأطفال والشباب على المهارات الرقمية والبرمجة.

حضر العرض محافظ الأقصر عبد المطلب ممدوح عمارة، واستمع إلى شرح من المهندسة نهاد حول أنشطة مركز «أبيكس» الذي أسسته بالمحافظة، والذي نجح في تدريب أكثر من ألف شاب وطفل على تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة في نشر ثقافة التعليم التكنولوجي بين النشء والشباب، متعهدا بتقديم الدعم اللازم لتوسيع الأنشطة وتوفير أماكن إضافية لتدريب أكبر عدد من المستفيدين خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، قالت المهندسة نهاد العدلي "إن عددا من المتدربين بالمركز تمكنوا من الفوز بالمراكز الأولى في مسابقات دولية متخصصة في البرمجة والتكنولوجيا"، مؤكدة أن الاستثمار في عقول الشباب يمثل الطريق الأمثل لبناء مستقبل رقمي واعد، ودعت إلى زيادة الاهتمام بتأهيل الأطفال والشباب في هذا المجال الحيوي.

جدير بالذكر أن وزير الاتصالات يقوم بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الأقصر، ثم يتوجه إلى محافظة قنا في إطار جولة لافتتاح وتفقد مشروعات تتضمن افتتاح سنترال بعد تجديده وكذا مركز كرياتيفا بالمحافظة والذي ساهم في بناء قدرات عدد من الشباب، فضلا عن زيارة مكتب البريد ولقاء عدد من الشباب ممن نجحوا في اجتياز دورات التدريب المتخصصة التابعة للوزارة.