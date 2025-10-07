قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن
في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
هيئة الدواء تحذر النساء: لا تستخدمن موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية
بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال
الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر
تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط وفرة كبيرة في المعروض وإقبال من المواطنين على الشراء، مع تزايد الحركة الشرائية تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد عدد من الباعة أن الأسعار تشهد ثباتًا منذ بداية الشهر الجاري بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتوافر المعروض بالمنافذ الحكومية والمزارع الخاصة، إلى جانب حملات الرقابة اليومية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلكين..

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالوادي الجديد

الفراخ البيضاء: من 65 إلى 75 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ الساسو: نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ البلدي: حوالي 125 جنيهًا للكيلوجرام.

البيض الأبيض: 155 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي: 170 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر: 175 جنيهًا للكرتونة.


ويعتمد السوق المحلي بالمحافظة بشكل كبير على مزارع الدواجن المنتشرة داخل المراكز والقرى، والتي شهدت خلال الأعوام الأخيرة توسعًا كبيرًا في المشروعات الحديثة، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة.

كما ساعدت المبادرات الحكومية على دعم صغار المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم برامج تحصين وخدمات بيطرية مجانية، مما رفع من جودة المنتجات وساهم في استقرار الأسعار داخل الأسواق.

وتعمل المحافظة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تنويع المنافذ وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق توازن واضح بين العرض والطلب، لتظل الوادي الجديد نموذجًا للمحافظات الريفية المستقرة اقتصاديًا وزراعيًا.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد دواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

هل صحة صلاة المرأة متوقفة على غطاء الرأس؟ .. أمين الفتوى يجيب

شيخ الازهر يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم

حضور مهيب.. شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم ويدعو له.. صور

الفريق أول صدقي صبحي

الفريق أول صدقي صبحي يشارك فى صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر

بالصور

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد