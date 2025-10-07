قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
العثور على عمدة مدينة ألمانية في حالة حرجة بعد تعرضها للطعن
في الذكرى الثانية لـ طوفان الأقصى | محلل يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في العلن
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
هيئة الدواء تحذر النساء: لا تستخدمن موانع الحمل الهرمونية دون استشارة طبية
بنيران صديقه.. مقـ.ـتل شرطي إسرائيلي في مستوطنة كريات أربع
منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام جيبوتي في تصفيات المونديال
الزراعة في كل مصر.. إنفوجراف وفيديو بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال أسبوع
الإسكان: 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة 13 و14 أكتوبر
تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق
معاكسة فتاة تتسبب في معركة وإصابة شابين بطعنات بأوسيم

ندى سويفى

تسببت معاكسة فتاة في نشوب معركة طاحنة بين 4 عاطلين انتهت بإصابة 2 منهم بطعنات في مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة، ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بإصابة عاطلين في مشاجرة، وعلى الفور أمر العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال بانتقال قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين من الفحص حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول عاطل 40 سنة مصاب بطعنة نافذة بالبطن وآخر 35 سنة مصاب بطعنة نافذة بالظهر من سلاح أبيض، وطرف ثاني عاطل 30 سنة، عاطل 40 سنة، بسبب معاكسة الطرف الأول شقيقة الطرف الثاني. 

أشارت التحريات أن أفراد الطرف الثاني سددوا طعنات لأفراد الطرف الأول، وألقى القبض على المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

معاكسة فتاة معركة طاحنة أوسيم

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

