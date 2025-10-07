معاكسة فتاة تتسبب في معركة وإصابة شابين بطعنات بأوسيم

تسببت معاكسة فتاة في نشوب معركة طاحنة بين 4 عاطلين انتهت بإصابة 2 منهم بطعنات في مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة، ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بإصابة عاطلين في مشاجرة، وعلى الفور أمر العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال بانتقال قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين من الفحص حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول عاطل 40 سنة مصاب بطعنة نافذة بالبطن وآخر 35 سنة مصاب بطعنة نافذة بالظهر من سلاح أبيض، وطرف ثاني عاطل 30 سنة، عاطل 40 سنة، بسبب معاكسة الطرف الأول شقيقة الطرف الثاني.

أشارت التحريات أن أفراد الطرف الثاني سددوا طعنات لأفراد الطرف الأول، وألقى القبض على المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.