قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
مصرع شاب أسفل عجلات قطار في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مراحل هامة في حياة برايان نيسبيت مصمم سيارة شيفروليه HHR ؟

حياة برايان نيسبيت مصمم سيارة شيفروليه HHR
حياة برايان نيسبيت مصمم سيارة شيفروليه HHR
إبراهيم القادري

برايان نيسبيت هو مصمم سيارات أمريكي ويشغل منصب نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي لشركة جنرال موتورز منذ 1 يوليو من العام الجاري 2025، وشغل سابقًا منصب مدير التصميم الخارجي واستراتيجية الهندسة المعمارية العالمية في جنرال موتورز لأمريكا الشمالية .

حياة برايان نيسبيت مصمم سيارة شيفروليه HHR 

وكان  برايان نيسبيت مصممًا لدى كرايسلر، ومن أبرز مساهماته في التصميم سيارة كرايسلر بي تي كروزر ، وشيفروليه HHR الكلاسيكية ، والجيل السابع من شيفروليه ماليبو ، وكرايسلر CCV موديل 1997 ، التي صممت كسيارة صينية بهيكل مصنوع من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها.

نشأت برايان نيسبيت

ولد برايان إدوارد نيسبيت في فينيكس، بـ أريزونا، وكان يتمنى أن يكون مصمم سيارات منذ طفولته، ودرس الهندسة المعمارية والتصميم الصناعي في معهد جورجيا للتكنولوجيا وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تصميم النقل من كلية مركز الفنون للتصميم في باسادينا، ب، كاليفورنيا .

حياة برايان نيسبيت المهنية

حياة برايان نيسبيت مصمم سيارة شيفروليه HHR 

عمل برايان نيسبيت في شركة دايملر كرايسلر لمدة سبع سنوات، وصمم نيسبيت مركبات PT Cruiser نموذجية عام 1999، وكرايسلر برونتو كروزر لعام 1998، وكرايسلر CCV لعام 1997، وانضم نيسبيت إلى شركة جنرال موتورز في أبريل 2001 كمصمم رئيسي لعلامة شيفروليه التجارية.

وفي يناير من عام 2002 عين نيسبيت مدير تنفيذي في التصميم والهندسة المعمارية المتكاملة لهيكل السيارة لجميع علامات جنرال موتورز التجارية في أمريكا الشمالية، وأصبح المدير التنفيذي لتصميم جنرال موتورز في أوروبا في فبراير من عام 2004.

حياة برايان نيسبيت مصمم سيارة شيفروليه HHR 

وكان نيسبيت مسؤولاً عن جميع أنشطة التصميم الخاصة بسيارات أوبل وساب وفوكسهول، وفي يونيو من عام 2007، عاد إلى الولايات المتحدة كنائب رئيس التصميم في جنرال موتورز لأمريكا الشمالية، ومسؤولاً عن جميع العلامات التجارية التي يتم تسويقها وبيعها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ..

وضعت جنرال موتورز نيسبيت مسؤولاً عن علامة كاديلاك التجارية ، ثم أزالته من هذا المنصب في 2 مارس 2010 وعاد إلى منصبه القديم كمدير تنفيذي لمجموعة المفاهيم المتقدمة.

سيارات ساهم برايان نيسبيت في تصميمها 

حياة برايان نيسبيت مصمم سيارة شيفروليه HHR 

باعتبار نيسبيت أحد أصغر مصممي جنرال موتورز، ذلك جعلة يساهم في تصميم سيارة بونتياك سولستيس ، وسيارة بونتياك جي 6 كوبيه، وكاديلاك دي تي إس و بي إل إس ، وسيارة بويك لوسيرن ، وسيارة شيفروليه إمبالا ، وسيارة إتش إتش آر وكوبالت كوبيه ، وسيارة ساتورن أورا وسكاي ، وسيارة جي إم سي أكاديا ، وسيارة ساتورن أوتلوك ، وسيارة بويك إنكليف .

برايان نيسبيت شيفروليه ماليبو كرايسلر بي تي كروزر شيفروليه HHR الكلاسيكية كرايسلر CCV موديل 1997 نائب الرئيس الأول نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي

المركزي لتحليل المبيدات

المركزي للمبيدات يحلل 9940 عينة بالربع الثالث من 2025

حدائق تلال الفسطاط

رئيس الوزراء: حديقة تلال الفسطاط أصبحت اليوم في مرحلة اللمسات النهائية وستكون بحق أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط

بالصور

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

حسناء سيف الدين سيدة مجتمع تدخل في صراعات في " 2 قهوة "

حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين
حسناء سيف الدين

طرق ناجحة لتخزين الرمان لعام كامل.. بنفس النكهة واللون والفوائد

طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي
طرق تخزين الرمان بشكل صحي وطبيعي

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

فيديو

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

المزيد