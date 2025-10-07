مراحل هامة في حياة برايان نيسبيت مصمم سيارة شيفروليه HHR ؟

برايان نيسبيت هو مصمم سيارات أمريكي ويشغل منصب نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي لشركة جنرال موتورز منذ 1 يوليو من العام الجاري 2025، وشغل سابقًا منصب مدير التصميم الخارجي واستراتيجية الهندسة المعمارية العالمية في جنرال موتورز لأمريكا الشمالية .

حياة برايان نيسبيت مصمم سيارة شيفروليه HHR

وكان برايان نيسبيت مصممًا لدى كرايسلر، ومن أبرز مساهماته في التصميم سيارة كرايسلر بي تي كروزر ، وشيفروليه HHR الكلاسيكية ، والجيل السابع من شيفروليه ماليبو ، وكرايسلر CCV موديل 1997 ، التي صممت كسيارة صينية بهيكل مصنوع من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها.

نشأت برايان نيسبيت

ولد برايان إدوارد نيسبيت في فينيكس، بـ أريزونا، وكان يتمنى أن يكون مصمم سيارات منذ طفولته، ودرس الهندسة المعمارية والتصميم الصناعي في معهد جورجيا للتكنولوجيا وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تصميم النقل من كلية مركز الفنون للتصميم في باسادينا، ب، كاليفورنيا .

حياة برايان نيسبيت المهنية

عمل برايان نيسبيت في شركة دايملر كرايسلر لمدة سبع سنوات، وصمم نيسبيت مركبات PT Cruiser نموذجية عام 1999، وكرايسلر برونتو كروزر لعام 1998، وكرايسلر CCV لعام 1997، وانضم نيسبيت إلى شركة جنرال موتورز في أبريل 2001 كمصمم رئيسي لعلامة شيفروليه التجارية.

وفي يناير من عام 2002 عين نيسبيت مدير تنفيذي في التصميم والهندسة المعمارية المتكاملة لهيكل السيارة لجميع علامات جنرال موتورز التجارية في أمريكا الشمالية، وأصبح المدير التنفيذي لتصميم جنرال موتورز في أوروبا في فبراير من عام 2004.

وكان نيسبيت مسؤولاً عن جميع أنشطة التصميم الخاصة بسيارات أوبل وساب وفوكسهول، وفي يونيو من عام 2007، عاد إلى الولايات المتحدة كنائب رئيس التصميم في جنرال موتورز لأمريكا الشمالية، ومسؤولاً عن جميع العلامات التجارية التي يتم تسويقها وبيعها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ..

وضعت جنرال موتورز نيسبيت مسؤولاً عن علامة كاديلاك التجارية ، ثم أزالته من هذا المنصب في 2 مارس 2010 وعاد إلى منصبه القديم كمدير تنفيذي لمجموعة المفاهيم المتقدمة.

سيارات ساهم برايان نيسبيت في تصميمها

باعتبار نيسبيت أحد أصغر مصممي جنرال موتورز، ذلك جعلة يساهم في تصميم سيارة بونتياك سولستيس ، وسيارة بونتياك جي 6 كوبيه، وكاديلاك دي تي إس و بي إل إس ، وسيارة بويك لوسيرن ، وسيارة شيفروليه إمبالا ، وسيارة إتش إتش آر وكوبالت كوبيه ، وسيارة ساتورن أورا وسكاي ، وسيارة جي إم سي أكاديا ، وسيارة ساتورن أوتلوك ، وسيارة بويك إنكليف .