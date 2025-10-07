كوثر محمود تشكر وزير الصحة على قرارات دعم القيادات التمريضية المؤهلة

أعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على قراره التاريخي الذي جاء استجابة لمطالب نقابة التمريض المستمرة، بالموافقة على شغل أعضاء هيئة التمريض العالي المؤهلين تخصصيًا لوظائف إشرافية داخل المؤسسات الصحية، مؤكدة أن هذه الخطوة تُعد إنصافًا مستحقًا لجهود ومطالب الكوادر التمريضية التي تتحمل العبء الأكبر داخل منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأوضحت نقيب التمريض أن هذه الموافقة جاءت ثمرة جهدٍ متواصل وتنسيق مستمر دام لعامين كاملين، من أجل إتاحة الفرصة للعناصر التمريضية الحاصلة على تأهيل علمي وعملي متخصص لتولي مواقع قيادية وإشرافية داخل الفرق الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تمكين الكفاءات وتحقيق العدالة المهنية داخل المنظومة الصحية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن القرار يعكس دعم القيادة السياسية وحرص وزارة الصحة على الارتقاء بالتمريض المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز منظومة العمل الجماعي داخل المستشفيات والوحدات الصحية، خاصة في مجالات مكافحة العدوى والجودة والتدريب والسلامة والصحة المهنية.

وأشادت نقيب التمريض بجهود الدكتور خالد عبدالغفار، الذي حرص على دراسة ملف التمريض بعناية وإصدار قرارات من شأنها تعزيز كفاءة المنظومة وتكريم الجهود المبذولة من أطقم التمريض في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أن القرار يأتي استجابة لتوصيات النقابة بضرورة استثمار الكفاءات التمريضية الحاصلة على مؤهلات تخصصية ومنحها فرصًا حقيقية لتولي المناصب القيادية والإشرافية داخل المؤسسات الصحية.

وأضافت أن هذا القرار التاريخي يفتح آفاقًا جديدة أمام الكوادر التمريضية المؤهلة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التطوير المهني والاعتراف بالدور الحيوي الذي يقوم به التمريض في دعم المنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن النقابة ستواصل التنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة تنفيذ القرار بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منه على أرض الواقع.

وأكدت نقيب التمريض، في ختام تصريحاتها، أن هذه الخطوة تؤكد إيمان الدولة بأن التمريض هو العمود الفقري للرعاية الصحية، وأن الارتقاء بمستوى الممرضين والممرضات هو ارتقاء مباشر بجودة الخدمة الصحية المقدمة لكل مواطن مصري.