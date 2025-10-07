فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

تقدّمت فرنسا بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد توصية صادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة خلال اجتماعه أمس الاثنين بمقر اليونسكو في باريس.



وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، عبّرت باريس عن دعمها الكامل للمنظمة ومهامها، مؤكدة التزامها بمبادئ التعددية، ومشيرة إلى أن انتخاب الدكتور العناني يمثل مرحلة جديدة في قيادة المنظمة التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية.



وأضاف البيان أن الدكتور العناني، عالم المصريات المعروف، سيتولى المنصب خلفًا للفرنسية أودري أزولاي التي شغلت منصب المدير العام لليونسكو منذ عام 2017، ولمدة ولايتين متتاليتين.



وأشار إلى أن ترشيح الدكتور العناني حصل على تأييد واسع من قبل أعضاء المجلس التنفيذي، حيث نال 55 صوتًا مقابل صوتين فقط لمنافسه الكونغولي إدوارد فيرمين ماتوكو، نائب المدير العام الحالي المكلف بالعلاقات الخارجية.



ومن المقرر أن يُعرض هذا الترشيح على المؤتمر العام لليونسكو لاعتماده رسميًا، خلال اجتماعه المقبل في مدينة سمرقند، في الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبل، بحضور ممثلي الدول الأعضاء الـ194.



ويُعد الدكتور خالد العناني، البالغ من العمر 54 عامًا، أول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس اليونسكو قبل 80 عامًا، كما يُعد ثاني إفريقي يرأس المنظمة بعد السنغالي أمادو مختار مبو، الذي شغل المنصب بين عامي 1974 و1987.