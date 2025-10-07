قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

تقدّمت فرنسا بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بعد توصية صادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة خلال اجتماعه أمس الاثنين بمقر اليونسكو في باريس.


وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، عبّرت باريس عن دعمها الكامل للمنظمة ومهامها، مؤكدة التزامها بمبادئ التعددية، ومشيرة إلى أن انتخاب الدكتور العناني يمثل مرحلة جديدة في قيادة المنظمة التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية.


وأضاف البيان أن الدكتور العناني، عالم المصريات المعروف، سيتولى المنصب خلفًا للفرنسية أودري أزولاي التي شغلت منصب المدير العام لليونسكو منذ عام 2017، ولمدة ولايتين متتاليتين.


وأشار إلى أن ترشيح الدكتور العناني حصل على تأييد واسع من قبل أعضاء المجلس التنفيذي، حيث نال 55 صوتًا مقابل صوتين فقط لمنافسه الكونغولي إدوارد فيرمين ماتوكو، نائب المدير العام الحالي المكلف بالعلاقات الخارجية.


ومن المقرر أن يُعرض هذا الترشيح على المؤتمر العام لليونسكو لاعتماده رسميًا، خلال اجتماعه المقبل في مدينة سمرقند، في الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبل، بحضور ممثلي الدول الأعضاء الـ194.


ويُعد الدكتور خالد العناني، البالغ من العمر 54 عامًا، أول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس اليونسكو قبل 80 عامًا، كما يُعد ثاني إفريقي يرأس المنظمة بعد السنغالي أمادو مختار مبو، الذي شغل المنصب بين عامي 1974 و1987. 

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

صورة تعبيرية

أقل في 4 بنوك.. انخفاض سعر الدولار بختام التعاملات

جانب من المشاركة

العشري: صناعة الصلب العربية أمام مرحلة تحول محورية

الفضة

الفوضى تسيطر على سوق الفضة.. وتجار الخام يوقفون البيع

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

