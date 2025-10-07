اليابان ترسل قوات للمساعدة في إغاثة المتضررين من زلزال الفلبين

أعلن وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لقوات الدفاع الجوي اليابانية ستنقل مياه الشرب إلى الفلبين هذا الأسبوع لدعم المتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب مؤخراً مقاطعة سيبو.



وأوضح الوزير الياباني أن مهمة الإغاثة والتدريب المشترك على مواجهة الكوارث، الذي بدأت أيضا اليوم بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الفلبيني في محيط سيبو، يمثلان أول نشاط يتم في إطار الاتفاقية التي تسهّل زيارات القوات بين البلدين لإجراء تدريبات مشتركة والاستجابة للكوارث - وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.



يذكر ان زلزال قوي ضرب جزيرة سيبو في وسط الفلبين خلال الأيام الماضية، متسبباً في أضرار واسعة بالمنازل والبنية التحتية وانقطاع المياه والكهرباء في بعض المناطق ، كما أجبر مئات السكان على النزوح إلى مراكز إيواء مؤقتة، بينما تواصل السلطات المحلية وفرق الإنقاذ عمليات البحث وتقديم المساعدات للمتضررين.

