محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر بجامعة العريش

شهد محافظ شمال سيناء خالد مجاور، اليوم الثلاثاء ، الاحتفالية التي أقامتها جامعة العريش برئاسة الدكتور حسن الدمرداش، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



وأكد المحافظ أن العسكرية المصرية سطرت ملحمة تاريخية في يوم السادس من أكتوبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بمختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة، مقدما التحية إلى أبناء مصر عامة وأبناء شمال سيناء خاصة بهذه المناسبة



من جانبه، قال الدكتور حسن الدمرداش ، خلال كلمته، إن السادس من أكتوبر هو يوم العزه والكرامة، وهو يوم النصر الذي سيظل خالداً في تاريخ أمتنا، ويوم البطولات والأمجاد، التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة أبهرت العالم .



وأكد أن استعادة روح انتصار أكتوبر تنطلق بمصر نحو تحقيق التنمية الشامله والعبور بالجمهورية الجديدة التي تحقق حياة كريمة لكل مواطن مصري يعيش على هذه الأرض.

وأرسل رئيس جامعة العريش، برقية تهنئة إلى السيد رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة الغالية على قلوب المصريين جميعاً.