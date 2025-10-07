خلال استقبالهم بالنقابة.. مهندسو السودان يشتكون من تحديات قاسية تواجههم نتيجة الحرب

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، وفدًا هندسيًّا سودانيًّا يمثل المجلس الهندسي، والاتحاد العام للمهندسين السودانيين.

ضم الوفد السوداني، كلًّا من المهندس الاستشاري منير يوسف الحكيم، الرئيس الأسبق لاتحاد المهندسين العرب وعضو المجلس الهندسي، والمهندس الاستشاري أمين صبري، نائب رئيس الاتحاد العام للمهندسين، والمهندسة الاستشارية نادية محمود الفكي، الأمين العام للمجلس الهندسي، والمهندس الاستشاري البروفيسور أمين بابكر عبد النبي، الأمين العام للاتحاد العام للمهندسين.

خلال اللقاء أكد المهندس طارق النبراوي، عمق الروابط الوثيقة بين مصر والسودان عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن مهندسي مصر يعدون سندًا وعونًا لأشقائهم في السودان، وهم على أهبة الاستعداد لمساعدتهم فيما تتطلبه الأمور من إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية وعمران البلاد، مشددًا على أن الشعبين المصري والسوداني شعب واحد من آلاف السنين، مشيرًا إلى أن عام 1967 شهد انعقاد القمة العربية في الخرطوم، وهي إحدى القمم التاريخية التي جسدت الموقف العربي الموحّد، وأكدت بوضوح أن الشعب السوداني كان سندًا قويًا لمصر ضد العدوان الإسرائيلي.

كما شدد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد العام للمهندسين السودانيين، مؤكدا أن النقابة ومهندسي مصر جاهزون لمد يد العون ومستعدون لكافة أشكال التعاون مع الأشقاء السودانيين، موضحًا أن النقابة لديها برامج تدريبية متنوعة، وأشكالًا مختلفة من الخدمات التي تقدم للمهندسين السودانيين المقيمين في مصر.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الهندسي السوداني، أن مصر ومهندسيها سند قوي لكل المهندسين في السودان، مشددين على أنهم يواجهون تحدياتٍ كبيرة في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وأن الأشقاء في مصر هم أقرب الشعوب إليهم من أي جنسيات أخرى، كونهم يعدون شعبًا واحدًا وتجمعهم روابط عديدة عبر التاريخ تشهد على ذلك.

كما أكد الوفد حرصهم على إكساب المهندس السوداني الخبرات في كافة المجالات الهندسية، ويتأتى ذلك من خلال التدريب والاطلاع على منظومات الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية والمعاشات، وكيفية نقل مثل هذه المنظومات للسودان.