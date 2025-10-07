قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
توك شو

مناورات السادات وتفاصيل خطة الخداع الإستراتيجي في حرب أكتوبر.. اللواء محمود طلحة يكشف

محمود طلحة
محمود طلحة

كشف اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، من الغرور أو التقليل من أي خصم تواجهه في أي معركة، موجها كلامه للجميع وخاصة الضباط.

وتابع خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان جريئا في اتخاذ قرار الحرب رغم الظروف الاقتصادية والشعبية التي كانت تعيشها مصر منذ 1967 وحتى 1973.

وأكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن عدم مواجهة التحديات التي تواجه أي بلد مقبلة على حرب فإن هذا يعني المقامرة بمستقبل ومصير هذا البلد، موضحا أن أهم تحدي كان أمام مصر قبل حرب أكتوبر هو الخداع السياسي والعسكري والذي شاركت فيه العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن أهم عناصر نجاح خطة الخداع السياسي والعسكري خلال حرب أكتوبر هو ألاعيب الرئيس السادات، إلى جانب أشرف مروان الذي كان نجاحه مرتبط بنجاح بقية الإجراءات بمعنى أنه عندما يقول لهم في حرب لازم يكون هناك أجواء وإجراءات حرب فعلا في مصر.

واستطرد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن العنصر الحاسم في خطة الخداع المصري خلال حرب أكتوبر هو أشرف مروان وهذا طبقًا لما جاء من المصادر الإسرائيلية الرسمية المعتبرة الموثوق فيها ولا يوجد مصدر رسمي مصري تحدث عن أشرف مروان.

محمود طلحة حرب أكتوبر أحمد موسى

