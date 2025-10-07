مناورات السادات وتفاصيل خطة الخداع الإستراتيجي في حرب أكتوبر.. اللواء محمود طلحة يكشف

كشف اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، من الغرور أو التقليل من أي خصم تواجهه في أي معركة، موجها كلامه للجميع وخاصة الضباط.

وتابع خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان جريئا في اتخاذ قرار الحرب رغم الظروف الاقتصادية والشعبية التي كانت تعيشها مصر منذ 1967 وحتى 1973.

وأكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن عدم مواجهة التحديات التي تواجه أي بلد مقبلة على حرب فإن هذا يعني المقامرة بمستقبل ومصير هذا البلد، موضحا أن أهم تحدي كان أمام مصر قبل حرب أكتوبر هو الخداع السياسي والعسكري والذي شاركت فيه العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن أهم عناصر نجاح خطة الخداع السياسي والعسكري خلال حرب أكتوبر هو ألاعيب الرئيس السادات، إلى جانب أشرف مروان الذي كان نجاحه مرتبط بنجاح بقية الإجراءات بمعنى أنه عندما يقول لهم في حرب لازم يكون هناك أجواء وإجراءات حرب فعلا في مصر.

واستطرد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن العنصر الحاسم في خطة الخداع المصري خلال حرب أكتوبر هو أشرف مروان وهذا طبقًا لما جاء من المصادر الإسرائيلية الرسمية المعتبرة الموثوق فيها ولا يوجد مصدر رسمي مصري تحدث عن أشرف مروان.