ميسي يودع جوردي ألبا برسالة مؤثرة بعد إعلان اعتزاله

وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، مساء الثلاثاء، رسالة مؤثرة إلى زميله وصديقه الإسباني جوردي ألبا بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم رسميًا.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام رسالة وداع قال فيها:"شكرًا لك يا جوردي، سأفتقدك كثيرًا، بعد كل ما عشناه سويًا، سأحتاج إلى ترخيص لأراك هناك."

وأضاف ميسي مازحًا:"يا لها من جنون، عدد التمريرات الحاسمة التي منحتني إياها هذا العام!".

وأعلن جوردي ألبا ظهير أيسر نادي إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله كرة القدم رسميًا بنهاية الموسم الحالي.

ونشر جوردي ألبا مقطع فيديو على حسابه على إنستجرام يعلن فيه قراره، حيث قال: "حان الوقت لإغلاق مرحلة مهمة في حياتي، لقد اتخذت قرارًا بإنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف بنهاية هذا الموسم".

وأكد جوردي ألبا أن قراره كان مدروسًا جيدًا ولم يكن قسريًا على الإطلاق، وهو اعتزال يُغلق صفحةً من الماضي.