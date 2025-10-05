قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبدالعال: مهارات ميسي في الزمالك ونجوم الأبيض عايزين مدرب

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

علق رضا عبد العال نجم النادي الأهلي السابق علي مستوي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عقب التعادل أمام نظيره فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مع نظيره فريق غزل المحلة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

قال رضا عبد العال في تصريحات له : لاعبو الزمالك عايزين مدرب بجد لو كان دا حصل كان الزمالك أول الدوري ودا أسهل دوري كان يفوز به الزمالك فى تاريخة والأهلي بدأ يرجع من الجولة ٩ يعنى لو كنت كسبت المباريات دى كنت الأول مع فارق كبير .

تابع: أحمد ربيع لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالمستوى دا وعلى المستوى البدنى وأنه فى كل مكان فى الملعب دا ازاى لا يلعب ماتش الأهلي؟ وأحمد ربيع لعب و كان كويس يخرج ليه طب لية دونجا لم يشارك بديلاً له.

وأضاف: من أقل مباريات المغربي محمود بن تايج وعمر جابر ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لازم يبقى فى مساعدة أكثر إلى البرازيلي خوان ألفينا.

استطرد: أحمد شريف لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد ما خرج كان لازم يلعب شيكو بانزا سجل هدفين ومركزه الأساسى والمغربي عبد الحميد معالى كان يشارك وانت متقدم فى النتيجة.

وقال ايضا: ناصر ماهر نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لازم يقعد دكة الربع ساعة الأخيرة أنا كنت فاكر ناصر ماهر خرج والفلسطيني أدم كايد لا يلعب فى مركزه لأنه مش وينج هو لاعب يلعب free و عمل اسست الماتش السابق أمام الأهلى كنت كسبت لو كانت هدف.

وأكمل: حسام عبد المجيد مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لازم يقعد بديل اه المغربي محمود بن تايج سبب فى الهدف لكن هو كمان لم يرجع بسرعة.

واختتم حديثه قائلا: البرازيلي خوان ألفينا نجم مباراة الزمالك وغزل المحلة عمل كورتين مش اى لاعب يعمل هذه الكرات زى الكورة الثانية لا نري الحاجات دى إلا من ميسى.

الزمالك غزل المحلة رضا عبدالعال الدوري خوان بيزيرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

معرض دمنهور للكتاب

نجوم المشروع الوطني للقراءة يضيئون معرض دمنهور الثامن للكتاب

المنتج عباس إبن العباس

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم رائد الرسوم المتحركة عباس ابن العباس

هلا السعيد

هلا السعيد تبرز رشاقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد