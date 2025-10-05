رضا عبدالعال: مهارات ميسي في الزمالك ونجوم الأبيض عايزين مدرب

علق رضا عبد العال نجم النادي الأهلي السابق علي مستوي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عقب التعادل أمام نظيره فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مع نظيره فريق غزل المحلة بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

قال رضا عبد العال في تصريحات له : لاعبو الزمالك عايزين مدرب بجد لو كان دا حصل كان الزمالك أول الدوري ودا أسهل دوري كان يفوز به الزمالك فى تاريخة والأهلي بدأ يرجع من الجولة ٩ يعنى لو كنت كسبت المباريات دى كنت الأول مع فارق كبير .

تابع: أحمد ربيع لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالمستوى دا وعلى المستوى البدنى وأنه فى كل مكان فى الملعب دا ازاى لا يلعب ماتش الأهلي؟ وأحمد ربيع لعب و كان كويس يخرج ليه طب لية دونجا لم يشارك بديلاً له.

وأضاف: من أقل مباريات المغربي محمود بن تايج وعمر جابر ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لازم يبقى فى مساعدة أكثر إلى البرازيلي خوان ألفينا.

استطرد: أحمد شريف لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد ما خرج كان لازم يلعب شيكو بانزا سجل هدفين ومركزه الأساسى والمغربي عبد الحميد معالى كان يشارك وانت متقدم فى النتيجة.

وقال ايضا: ناصر ماهر نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لازم يقعد دكة الربع ساعة الأخيرة أنا كنت فاكر ناصر ماهر خرج والفلسطيني أدم كايد لا يلعب فى مركزه لأنه مش وينج هو لاعب يلعب free و عمل اسست الماتش السابق أمام الأهلى كنت كسبت لو كانت هدف.

وأكمل: حسام عبد المجيد مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لازم يقعد بديل اه المغربي محمود بن تايج سبب فى الهدف لكن هو كمان لم يرجع بسرعة.

واختتم حديثه قائلا: البرازيلي خوان ألفينا نجم مباراة الزمالك وغزل المحلة عمل كورتين مش اى لاعب يعمل هذه الكرات زى الكورة الثانية لا نري الحاجات دى إلا من ميسى.