باسم يوسف يروي كواليس عودته: الصداقة مع طارق نور كانت السبب.. وترددت كتير

كشف الإعلامي باسم يوسف، عن سبب ظهورة مرة أخري للإعلام المصري، قائلا: “هذا الامر له علاقة شخصية جدا بيني وبين الأستاذ طارق نور، وكان بيننا علاقة صداقة طويلة جدا، وحتي لما سيبنا مصر كان دائما يودني ويسأل عليا”.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “وجدت أهلي من مصر قالولي ألحق يا باسم أنت الفيديوهات اللي بتنزل فيها بتنزل فى التليفزيون المصري زي القاهرة والناس وكنت مستغرب، وبعدها بفترة كان الأستاذ طارق نور يهنيني".

وتابع: “زارني مرة فى الرياض وقعدنا سوا، وكنت أنا والتيم بتاعي وقالي بص يا باسم الكلام اللي بتقوله لازم تقوله فى مصر، وقولتله بصراحة أنا ميتهيأليش الناس فى مصر محتاجاني أني أرجع معاهم، الناس فاهمة فلسطين أكثر منهم، قالي لي متعملش الموضوع بأسلوب شخصي، وكنت متردد جدا”.