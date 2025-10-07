قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باسم يوسف يروي كواليس عودته: الصداقة مع طارق نور كانت السبب.. وترددت كتير

باسم يوسف
باسم يوسف
هاجر ابراهيم

كشف الإعلامي باسم يوسف، عن سبب ظهورة مرة أخري للإعلام المصري، قائلا: “هذا الامر له علاقة شخصية جدا بيني وبين الأستاذ طارق نور، وكان بيننا علاقة صداقة طويلة جدا، وحتي لما سيبنا مصر كان دائما يودني ويسأل عليا”.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “وجدت أهلي من مصر قالولي ألحق يا باسم أنت الفيديوهات اللي بتنزل فيها بتنزل فى التليفزيون المصري زي القاهرة والناس وكنت مستغرب، وبعدها بفترة كان الأستاذ طارق نور يهنيني".

وتابع: “زارني مرة فى الرياض وقعدنا سوا، وكنت أنا والتيم بتاعي وقالي بص يا باسم الكلام اللي بتقوله لازم تقوله فى مصر، وقولتله بصراحة أنا ميتهيأليش الناس فى مصر محتاجاني أني أرجع معاهم، الناس فاهمة فلسطين أكثر منهم، قالي لي متعملش الموضوع بأسلوب شخصي، وكنت متردد جدا”.

باسم يوسف الإعلامي باسم يوسف كلمة أخيرة الإعلام المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

Motorola

هاتف Motorola Moto G Power 2025 .. صفقة برايم داي التي تجمع بين القوة والأناقة

OnePlus

ساعة OnePlus Watch 3 تهبط إلى أدنى سعر لها في عروض برايم داي لشهر أكتوبر

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| بمواصفات جبارة فيفو غزو الأسواق بهاتف جديد.. شركة أبل تواجه بعض التحقيقات فما القصة؟

بالصور

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب

للشباب.. سيات ابيزا 2014.. بهذا السعر

سيات ابيزا 2014
سيات ابيزا 2014
سيات ابيزا 2014

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد