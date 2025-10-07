حملة مكبرة لرفع القمامة بمدينة مرسى مطروح

نظمت مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع القمامة بمدخل المدينة والطابية وخلف عمارات الشركة السعودية والجزيرة الوسطي في نهاية شارع شكري القوتلي.

ووجه الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح، نواب رئيس المدينة ورئيس جهاز النظافة بسرعة رفع الأتربة من جانبي الطريق بمدخل المدينة ورفع القمامة والمخلفات في كل من أرض الطابية والأرض الفضاء خلف عمارات الشركة السعودية.

وناشد الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح المواطنين بالتعاون مع جهاز النظافة وعدم إلقاء القمامة في الأراضي الفضاء حفاظا علي الصحة العامة وعدم انتشار القمامة وتلوث البيئة لضمان المدينة بالشكل الحضاري التي تليق بأهالينا .

شارك في الحملة المكبرة كل من نائب رئيس المدينة ورئيس جهاز النظافة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع معدلات النظافة العامة بنطاق المدينة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت محافظة مطروح توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يأتي هذا البروتوكول ليعكس رؤية متكاملة تضع الاستثمار في الإنسان في صلب أولوياتها، من خلال إطلاق حملات توعوية موسعة تستهدف طلاب مدارس المحافظة على جميع المراحل التعليمية.

ويمثل هذا التعاون امتداداً للخط الاستراتيجية للشركة، التي تتبنى هذه الرؤية التوعوية منذ انطلاقها في عام 2008. فمنذ ما يزيد على عقد ونصف من الزمان، ظلت الشركة تواصل مسيرتها في بناء وعي أجيال متعاقبة تدرك قيمة المياه وأهمية ترشيد استهلاكها.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن هذا البروتوكول يأتي تتويجاً لجهود متواصلة في بناء وعي الطلاب، حيث شاركت الشركة على مدى السنوات الماضية في إعداد دفعات من الطلاب يدركون جيداً معنى ترشيد استهلاك المياه، وهي مستمرة في هذا النهج بكل عزيمة وإصرار.

يهدف البروتوكول إلى تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة التوعوية داخل جميع مدارس المحافظة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترشيد استهلاك المياه من خلال تعليم الطلاب السلوكيات الصحيحة والفعالة لاستخدام المياه في الحياة اليومية، والحفاظ على البنية التحتية من خلال تسليط الضوء على الأهمية الحيوية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتعزيز الوعي البيئي من خلال غرس مفاهيم التنمية المستدامة.

ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ستعتمد الحملات على مجموعة متنوعة من الآليات التفاعلية الجذابة، تشمل عقد ندوات توعوية داخل المدارس يقدمها متخصصون من شركة المياه، بالإضافة الي عمل رحلات لزيارة محطات تحلية مياه البحر وتنظيم أنشطة تفاعلية كالمسابقات وورش العمل والعروض المسرحية الهادفة، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية وهدايا تحمل رسائل إرشادية. ولن يقتصر النشاط على حملة موسمية، بل سيكون هناك برنامج توعوي مستمر على مدار العام الدراسي.

ويأتي هذا التعاون في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تطوير الشخصية المصرية وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية. وتمثل الشراكة مع قطاع التعليم الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث أن المدرسة هي البيئة الأمثل لغرس القيم وبناء الاتجاهات الإيجابية.

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن تأثير هذا التعاون يتجاوز جدران الفصول الدراسية ليصل إلى صميم عملية التنمية المستدامة في المحافظة. فترشيد الاستهلاك يعني الحفاظ على الثروة المائية وضمان استدامتها، كما أن الحفاظ على شبكات الصرف الصحي يحمي البيئة من التلوث، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة لكل مواطن في مطروح.