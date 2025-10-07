قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لرفع القمامة بمدينة مرسى مطروح

نايب محافظ مطروح يتابع أعمال رفع القمامة
نايب محافظ مطروح يتابع أعمال رفع القمامة
ايمن محمود

نظمت مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع القمامة بمدخل المدينة والطابية وخلف عمارات الشركة السعودية والجزيرة الوسطي في نهاية شارع شكري القوتلي.

ووجه الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح، نواب رئيس المدينة ورئيس جهاز النظافة بسرعة رفع الأتربة من جانبي الطريق بمدخل المدينة ورفع القمامة والمخلفات في كل من أرض الطابية والأرض الفضاء خلف عمارات الشركة السعودية.

وناشد الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح المواطنين بالتعاون مع جهاز النظافة وعدم إلقاء القمامة في الأراضي الفضاء حفاظا علي الصحة العامة وعدم انتشار القمامة وتلوث البيئة لضمان المدينة بالشكل الحضاري التي تليق بأهالينا .

شارك في الحملة المكبرة كل من نائب رئيس المدينة ورئيس جهاز النظافة. 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع معدلات النظافة العامة بنطاق المدينة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهدت محافظة مطروح توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يأتي هذا البروتوكول ليعكس رؤية متكاملة تضع الاستثمار في الإنسان في صلب أولوياتها، من خلال إطلاق حملات توعوية موسعة تستهدف طلاب مدارس المحافظة على جميع المراحل التعليمية.

ويمثل هذا التعاون امتداداً للخط الاستراتيجية للشركة، التي تتبنى هذه الرؤية التوعوية منذ انطلاقها في عام 2008. فمنذ ما يزيد على عقد ونصف من الزمان، ظلت الشركة تواصل مسيرتها في بناء وعي أجيال متعاقبة تدرك قيمة المياه وأهمية ترشيد استهلاكها.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن هذا البروتوكول يأتي تتويجاً لجهود متواصلة في بناء وعي الطلاب، حيث شاركت الشركة على مدى السنوات الماضية في إعداد دفعات من الطلاب يدركون جيداً معنى ترشيد استهلاك المياه، وهي مستمرة في هذا النهج بكل عزيمة وإصرار.

يهدف البروتوكول إلى تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة التوعوية داخل جميع مدارس المحافظة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترشيد استهلاك المياه من خلال تعليم الطلاب السلوكيات الصحيحة والفعالة لاستخدام المياه في الحياة اليومية، والحفاظ على البنية التحتية من خلال تسليط الضوء على الأهمية الحيوية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتعزيز الوعي البيئي من خلال غرس مفاهيم التنمية المستدامة.

ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ستعتمد الحملات على مجموعة متنوعة من الآليات التفاعلية الجذابة، تشمل عقد ندوات توعوية داخل المدارس يقدمها متخصصون من شركة المياه، بالإضافة الي عمل رحلات لزيارة محطات تحلية مياه البحر وتنظيم أنشطة تفاعلية كالمسابقات وورش العمل والعروض المسرحية الهادفة، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية وهدايا تحمل رسائل إرشادية. ولن يقتصر النشاط على حملة موسمية، بل سيكون هناك برنامج توعوي مستمر على مدار العام الدراسي.

ويأتي هذا التعاون في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تطوير الشخصية المصرية وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية. وتمثل الشراكة مع قطاع التعليم الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث أن المدرسة هي البيئة الأمثل لغرس القيم وبناء الاتجاهات الإيجابية.

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن تأثير هذا التعاون يتجاوز جدران الفصول الدراسية ليصل إلى صميم عملية التنمية المستدامة في المحافظة. فترشيد الاستهلاك يعني الحفاظ على الثروة المائية وضمان استدامتها، كما أن الحفاظ على شبكات الصرف الصحي يحمي البيئة من التلوث، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة لكل مواطن في مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح نظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقى مجموعة من المتدربين والمهنيين المستقلين وخريجى البرامج للوزارة بقنا

وظائف

وظائف خالية بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي

بالصور

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب
ضعف الانتصاب

للشباب.. سيات ابيزا 2014.. بهذا السعر

سيات ابيزا 2014
سيات ابيزا 2014
سيات ابيزا 2014

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد