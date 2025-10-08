قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور بتفوق على كريستيانو رونالدو| تفاصيل
وزيرا الصحة والتخطيط يناقشان الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يحيي الحضور بأكاديمية الشرطة
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
الأنبا عمانوئيل يستقبل الأخوات الراهبات القائمات على الخدمة بالإيبارشية

ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات القائمات على الخدمة بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم رحب الأب المطران بالراهبات الجدد، كما شكر جميع الراهبات اللواتي ذهبن، للخدمة في أماكن أخرى خارج الإيبارشية.

وتحدث راعي الإيبارشيّة عن قداسة البابا لاون الرابع عشر، ومسيرته قبل انتخابه بابا، وأن العالم يمشي في اتجاه، والإعلام في اتجاه آخر، ولكن الله طريقه مختلف عنهم.

كذلك، تحدث صاحب النيافة حول أخبار الكنيسة الجامعة، والمحلية، شاكرًا ومثمنًا رسالة الراهبات، وخدمتهن بالإيبارشية، وفي المؤتمرات، والندوات الصيفية، والمعهد الديني، معبرًا عن سعادته بافتتاح فرع ثالت للمعهد، بالبحر الأحمر، حتى يتمكن جميع أبناء وبنات الإيبارشية من الاستفادة من التكوين الديني والروحي، كما تم إعادة تنظيم اللجان الموجودة داخل الإيبارشية.

تضمن اليوم أيضًا كلمة من الأب مايكل إميل، نائب راعي كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالسواقي، تحدت فيها عن يوبيل الرجاء نحو مراجعة الذات، وقراءة طريقة حياتنا، وتفكيرنا كمكرسين، أين نحن من الرجاء؟

رجاء في أنفسنا أن نتغير ونصبح أفضل، رجاء في الله الذي لا يتخلى عني، ولكن يتدخل في الوقت المناسب، لتكن إرادتك يا الله لا إرادتي،  رجاء في الآخر أنه هو أيضًا يستحق الخلاص وأنا لا أيأس منه، وأنه قابل للتغيير للأفضل.

وتناول في هذا التأمل نصين من الكتاب المقدس، نص من العهد الجديد وهو نص الصيد العجائبي والعاصفة، ونص من العهد القديم هو نص يونان النبي.

واختتم الاجتماع بلقاء المحبة الأخوية.

