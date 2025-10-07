قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
أخبار البلد

الأنبا لوقا يصلي قداس استشهاد القديس موريس بسويسرا

القداس الإلهي
القداس الإلهي
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا لوقا، أسقف سويسرا الناطقة بالفرنسية وجنوب فرنسا، قداس استشهاد القديس موريس، وذلك في الدير الذي يحمل اسمه في كانتون فاليه السويسري، بمشاركة شعب الكنيسة القبطية بسويسرا والقس مينا نمر، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بجنيف.

قداس استشهاد القديس موريس

كما شاركت كشافة الكنيسة، التي تحمل اسم القديس موريس والكتيبة الطيبية، في القداس، ونظموا زيارة لمكان الاستشهاد ومتحف الدير، ضمن فعاليات يوم كشفي بمدينة القديس موريس.

وقد نُظم الاحتفال الرسمي السويسري بالقديس موريس منذ أسبوعين في المدينة التي تحمل اسمه، بمشاركة رسمية من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس السويسرية، إلى جانب التمثيل الرسمي للكنفدرالية السويسرية.

ومن الجدير بالذكر أن القديس موريس مصري الأصل ومن أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان قائد الكتيبة الطيبية (نسبةً إلى طيبة – الأقصر حاليًّا). وتحتفل الكنيسة بتذكاره في ٢٥ توت من كل عام، وهو الذي كرز بالمسيح في الأراضي السويسرية واستُشهد في المدينة التي تحمل اسمه، الواقعة في قلب جبال الألب السويسرية. 

الأنبا لوقا أسقف سويسرا قداس القديس موريس الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

