حملات للتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة البناء العشوائي بالإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة البناء العشوائي المخالف، تماشيا مع جهود الدولة وتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.



وذكر حي أول المنتزه، أن إدارات الحي المختصة قامت بالاشتراك مع مديرية الأمن، بتنفيذ قرارات إزالة ل 10 متغيرات مكانية وحالات بناء مخالف بدون ترخيص، بعزبة حماس - المراغي الجديدة، بالظهير الريفي للحي.



وشملت قرارات الإزالة، هدم طوابق بالكامل بعقارات مخالفة وتكسير هياكل خرسانية وحوائط بمساحات مختلفة وأعمدة، والتحفظ على أدوات ومواد البناء، والإحالة للإدارة الهندسية للحي لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وأكد الحي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للتعامل مع كافة المتغيرات المكانية لحالات البناء المخالف، والتصدي الحاسم لأي محاولات للبناء العشوائي أو غير المخطط في مهدها، وذلك في إطار الحفاظ على النسق العمراني وفرض النظام.



وناشد الحي المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال بناء َمخالف دون ترخيص، حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات، وتجنبا للمساءلة القانونية.



ورصد حي وسط، أعمال حفر بدون ترخيص بإحدى محطات الوقود بشارع عبد القادر الغرياني، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على الأخشاب والمعدات، وإيقاف أعمال تبوير فدان من الأراضي الزراعية بقرية أبيس العاشرة وتشوين مواد البناء تمهيدا لتقسيمه إلى مقابر مخالفة، وتم إزالة الأعمال المخالفة في المهد، والإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.